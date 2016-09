Neue Kampagne fÃ¼r den Gesundheitsstandort Freiburg

Die "HealthRegion Freiburg" wirbt im Oktober bundesweit in den Hauptbahnhöfen ausgewählter Metropolstädte mit großflächigen Plakaten für eine persönliche "Auszeit" in der Gesundheitsregion Freiburg.

Das aus insgesamt 38 Partnern bestehende Netzwerk präsentiert sich mit dieser Kampagne in Berlin, Köln, Hannover, Hamburg, Frankfurt, Karlsruhe und Stuttgart einem breiten Publikum an Knotenpunkten mit hoher Besucherfrequenz. „Ziel ist, die Gesundheitsregion Freiburg auch außerhalb der eigenen Region als hervorragender Aufenthaltsort für einen Gesundheitsurlaub ins Bewusstsein der Menschen zu rücken und zugleich auf die besonderen Kompetenzen und Leistungsangebote der beteiligten Netzwerkpartner aufmerksam zu machen“, so Bernd Dallmann, FWTM-Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender HealthRegion Freiburg e.V.

Seit ihrem Start im Jahr 2012 trage die von der FWTM initiierte und koordinierte Clusterinitiative zur Profil- und Markenbildung der Gesundheitsregion Freiburg sowie zum Ausbau des Medizin- und Gesundheitstourismus bei. Die HealthRegion Freiburg will die beiden starken Wirtschaftsbereiche Gesundheit und Tourismus in der Region Freiburg weiter verbinden.

Die Gesundheitsregion Freiburg soll die Reize einer Urlaubsregion mit erstklassigen Gesundheitseinrichtungen, exquisiten Thermalbädern und besonderen Sterne Hotels verbinden.

www.healthregion-freiburg.de

Bild: Kampagnenmotiv, Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG