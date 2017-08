„Meck-Pomm Urlaubsspaß“: Neue Mitmachbroschüre für Kinder

Was ist ein Strandfischer, woher kommen Hühnergötter, was bedeutet der Name „Müritz“? Diese und weitere Fragen beantwortet kleinen Feriengästen das neue Heft „Meck-Pomm Urlaubsspaß“, das der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern in Kooperation mit Jako-o herausgebracht hat.

Ab sofort sei es in den Auslagen vieler Hotels, Erlebnispartner, gastronomischer Einrichtungen und Touristinformationsstellen zu finden und soll Kindern die Zeit in Warteschlangen oder an Regentagen vertreiben. Kinder zwischen 4 und 10 Jahren finden neben Mitmach-, Ausmal- und Bastelideen viel Wissenswertes zum Familienreiseland Nr. 1 und Erlebnistipps, beispielsweise für Rostock und Warnemünde, die Inseln Rügen und Usedom und die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Das Heft mit einem Umfang von 20 Seiten ist für Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren geeignet.

www.auf-nach-mv.de/familie

Foto: TMV/H2F