Familien-Inszenierung: Neue Abenteuerberge in Serfaus-Fiss-Ladis

Vor mehr als 10 Jahren setzte die Familien-Urlaubsregion Serfaus-Fiss-Ladis mit den „Abenteuerbergen“ von Bestseller-Kinderbuch-Autor Thomas Brezina neue Akzente und verwandelte die Berglandschaft in eine Erlebniswelt für die ganze Familie. Jetzt wird nachgelegt.

Pünktlich zum Jubiläum präsentierten der Autor und die drei Ferienorte nun neue begehbare Geschichten. Auf dem neuen Piratenweg in Serfaus lockt ab sofort die Suche nach einem Geisterschiff, aber auch der Hexenweg in Fiss und der Forscherpfad in Ladis wurden ausgebaut. Die „Abenteuerberge 2.0“ böten auch technologisch viel Neues: Mit einer eigens entwickelten Abenteuerberge-App würden die Wege auch auf dem Smartphone erlebbar.

"Es ist eine wunderbare Herausforderung, die Geschichten der Abenteuerwege weiterzuerzählen. Ein Piratenschiff hoch oben auf dem Berg war schon immer mein Traum. Ziel ist es, Familien zu überraschen und zu begeistern", freut sich Brezina.

Und Josef Schirgi, GF TVB Serfaus-Fiss-Ladis, bedankte sich vor allem bei den ausführenden Firmen für die perfekte Zusammenarbeit: „Es ist wunderschön zu sehen mit welcher handwerklichen Qualität die phantastischen Geschichten von Thomas Brezina in die Natur gezaubert worden sind. Diese Liebe im Detail begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen!“

Auch die beiden ausgebauten Abenteuerwege in Fiss und Ladis stünden dem neuen Piratenweg in Punkto Spannung um nichts nach: Am Hexenweg in Fiss stoßen die Kinder auf rätselhafte Riesen-Dinge, Türen, Spiegel und viele weitere verhexte Dinge mitten im Wald. Entdeckergeist sei hingegen auf dem Forscherpfad oberhalb von Ladis gefragt: Überdimensionale Tiere und Pflanzen geben Rätsel auf, die die jungen Wissenschafter ausgerüstet mit Lupe, Fernglas und Schreibwerkzeug lösen können.

