Die Ostfriesischen Inseln gründen eigene Marketinggesellschaft

Die Ostfriesischen Inseln gehören seit zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland. Jetzt haben sich die Inseln – und die Reedereien, die sie ansteuern, in der Ostfriesische Inseln GmbH zusammengeschlossen.

Demnach wurde die Ostfriesische Inseln GmbH im Dezember 2017 als Dachorganisation gegründet. Ihr Anspruch sei es, die Stärken der Ostfriesischen Inseln nach außen zu tragen und sie als international führende Urlaubsregion zu etablieren. Schon jetzt gehören die Ostfriesischen Inseln zu den Top-Destinationen in Deuschland. Durch den Tourismus erwirtschaften sie einen Bruttoumsatz von rund 1 Milliarde Euro im Jahr. Gesellschafter der Ostfriesische Inseln GmbH sind die Tourismusorganisationen der Inseln Borkum, Juist, Norderney, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge – außerdem die Reedereien AG EMS, AG Norden-Frisia, Baltrum-Linie GmbH & Co. KG, Schiffahrt Langeoog, Schifffahrt Spiekeroog und in Kürze auch Schifffahrt Wangerooge. Der Geschäftsführer der Ostfriesische Inseln GmbH ist Göran Sell, der gleichzeitig auch Geschäftsführer der Nordseeheilbad Borkum GmbH ist. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung hat Wilhelm Loth,

Geschäftsführer der Staatsbad Norderney GmbH.

„Die Ostfriesischen Inseln bilden allein aufgrund ihrer Geografie ein zusammengehöriges Ganzes. Vieles, was die Urlauber hier schätzen, gilt für alle Inseln – und nicht nur für eine bestimmte. Deshalb werden sie ohnehin als Inselfamilie wahrgenommen und verstehen sich auch selbst so. Für uns war es deshalb nur folgerichtig, dass wir uns formal zusammenschließen“, erklärt Göran Sell, der Geschäftsführer der Ostfriesische Inseln GmbH.

Die neugegründete Ostfriesische Inseln GmbH will in die Kommunikation via Social Media investieren, um mit Insel-Fans, und solchen, die es noch werden sollen, im Gespräch zu bleiben. Es soll Filme, Radiospots und Anzeigenkampagnen für die Ostfriesischen Inseln geben. Außerdem planen die Ostfriesischen Inseln ein gemeinsames Magazin, das zweimal jährlich erscheinen soll, sowie Gewinnspiele, die online und über klassische Medien verbreitet werden.

www.ostfriesische-inseln.de

Bild: Ostfriesische Inseln GmbH