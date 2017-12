Neue Tourismusorganisation: REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. gegründet

Sowohl die politischen Vertreter wie auch die Touristiker wollen in Zukunft in der Region westlicher Bodensee eng miteinander den Tourismus gestalten.

Kommunen im Landkreis Konstanz und am schweizerischen Untersee und Rhein haben am 23. November 2017 auf dem Hohentwiel den Verein REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. (REGIO) gegründet, dem auch der Landkreis Konstanz beigetreten ist.

Die bisherigen Organisationen BodenSeeWest Tourismus e.V. (BWT) und HegauTourismus e.V. (HT) werden in die REGIO überführt. Leistungsträger und privatrechtliche Organisationen können als Fördermitglieder ebenfalls Teil der neuen Organisation sein. Auch die Stadt Konstanz sowie Stockach und Bodman-Ludwigshafen sind mit dabei. Ziel dieser Neuausrichtung sei ein gemeinsames Tourismusmarketing mit klaren Strukturen, gemeinsamem Budget, klarer Aufgabenteilung und einer abgestimmten Strategie und Positionierung.

Der Verein REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. wurde in den vergangenen Monaten in einem mehrstufigen Prozess gemeinsam mit Politik und Tourismus als künftiges Organisationsmodell für den Tourismus am westlichen Bodensee entwickelt. Mehr Effizienz im Tourismusmarketing: Schnellere Entscheidungen, Vermeidung von Doppelarbeit, gemeinsame Lizenzen, Reduzierung von Verwaltungsaufwand, ein abgestimmtes Erscheinungsbild, eine bessere Wiedererkennung, kurze Wege, ein ganzheitlicher Marketingansatz u.v.m. seien die Gründe für diese Entscheidung. Alle Beteiligten sprachen sich dabei für einen pragmatischen Weg im künftigen Tourismusmarketing für die Region westlicher Bodensee aus.

Im Mittelpunkt sollen ein gemeinsames Marketing und eine zielgerichtete Kommunikation stehen. Bestehende am Markt eingeführte Produkte der bisherigen regionalen Tourismusorganisationen BWT und HT werden weitergeführt bzw. für die Gesamtregion weiterentwickelt. Die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) wird von der REGIO als Kompetenzzentrum Dienstleister mit dem operativen Geschäft der REGIO beauftragt. Die Mitarbeiter der bisherigen regionalen Tourismusverbände werden in die MTK integriert und bilden dort eine eigene Abteilung. Diese arbeitet in Zukunft mit den Kollegen der MTK auf einer Etage im neuen MTK-Gebäude in Konstanz zusammen.

Eric Thiel, der den Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt bei der Gründungsveranstaltung vertrat und als künftiger Geschäftsführer vorgesehen ist, betonte die Wichtigkeit dieses gemeinsamen Wegs für den Tourismus in der Region. Er wies darauf hin, dass in den kommenden Wochen im Rahmen von Workshops die Positionierung und die Marketingstrategie für die Region gemeinsam erarbeitet werde. Ein Marketingbeirat, bestehend aus Tourismusexperten der Region soll dem Vorstand und der Geschäftsführung beratend zur Seite stehen. Darüber hinaus werden in verschiedenen Netzwerken die Interessen der Leistungsträger sowie der örtlichen Touristiker zusammengefasst.

http://www.konstanz.de/