GLC als Geschäftsbesorger in drei Tourismusstandorten wiederbeauftragt

Die GLC Glücksburg Consulting AG, die für zahlreiche Kommunen und Regionen in Deutschland als touristischer Geschäftsbesorger tätig ist, wurde in 2017 in drei Destinationen in ihrer Arbeit bestätigt und nach EU-weiter Ausschreibung erneut langjährig beauftragt.

Und zwar im Nordseeheilbad Friedrichskoog, wo GLC bereits seit mehr als 10 Jahre als touristischer Geschäftsbesorger agiert, in der Lutherstadt Wittenberg, wo GLC seit 2010 den Tourismusbetrieb und das touristische Marketing verantwortet und für weitere zwei Jahre mit möglicher Verlängerung um weitere 2 Jahre den Zuschlag erhielt und in Bad Bevensen, wo GLC seit 2015 als strategische Berater und Interimsmanager beauftragt waren und nun für weitere 3 Jahre beauftragt wurde.

Sowohl in Lutherstadt Wittenberg als auch in Friedrichskoog kann GLC auf starke Zuwächse in den Gäste- und Übernachtungszahlen verweisen, in Bad Bevensen gelang GLC innerhalb von zwei Jahren eine vollständige Neuausrichtung der Bad Bevensen Marketing GmbH. Desweiteren habe das Hamburger Projektmanagement und -umsetzungsunternehmen seine Aktivitäten in der Hotel- und Resortberatung stark ausgebaut und berät Hoteliers und Investoren in der Entwicklung oder bei der Nachfolgelösung für ihren Betrieb. Außerdem bietet GLC auch seit 2017 Marketing- und Vertriebs- sowie Buchhaltungs- und Controllingleistungen für Hotels und Resorts als Outsourcing-Services an.

„Wir stellen in unserer Zentrale Hamburg für jede von uns betreute Destination oder jedes Hotel bzw. Resort ein erfahrenes und spezialisiertes Team von Marketing- und Vertriebsfachleuten, IT- und Buchhaltungsspezialisten zusammen, die ihre Erfahrung nicht nur fundiert, theoretisch, sondern vor allem langjährig im praktischen Betrieb gesammelt haben. Und wir können auf Basis dieser sehr profunden Umsetzungserfahrung schnell zukunftsweisende, innovative und nachhaltige Projekte und Themen für unsere Auftraggeber entwickeln, für die im klassischen Tourismus- oder Hotel- und Resortbetrieb meist keine Zeit oder Fachkenntnis besteht“, so Edith Brasche, Vorstand der GLC AG für den Bereich Tourismus und Marketing.

GLC ist inzwischen im Tourismus mit 86 Mitarbeitern an 17 Standorten in Deutschland als Geschäftsbesorger, Marketing- und Vertriebsagentur oder Interimsmanager tätig. Zudem begleitet die GLC als Projektmanager die Gemeinde Helgoland bei der Entwicklung weiterer touristischer Infrastrukturen, der Neuausrichtung des Tourismusbetriebes und der Realisierung eines Hotelprojektes. Als Mitgesellschafter der Harzresorts in Niedersachsen engagiert sich das Unternehmen zusätzlich finanziell für den Wirtschaftsstandort Harz und die touristische Entwicklung der Region.

www.glc-group.com