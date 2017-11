GetYourGuide expandiert: 75 Millionen US - Dollar Investitionsrunde

Das Buchungsportal für Reise-Aktivitäten GetYourGuide hat seine Finanzierungsrunde in der Series D erfolgreich abgeschlossen und erhält ein Investitionsvolumen in Höhe von 75 Millionen US-Dollar.

Alle bestehenden Investoren hätten sich an der Finanzierungsrunde beteiligt, neu eingestiegen sei das amerikanische Technologie-Investitionsunternehmen Battery Ventures. GetYourGuide will das neue Kapital vor allem für die internationale Expansion und die technologische Weiterentwicklung nutzen, um seine Position als globaler Marktführer für Touren, Aktivitäten und Attraktionen an Urlaubszielen weltweit weiter zu stärken.

Unterdessen hat das Unternehmen neue Räumlichkeiten im Zentrum von Zürich bezogen und will die Zahl der dortigen Mitarbeiter mehr als verdoppeln. GetYourGuide CEO Johannes Reck kündigt ein intensives Recruiting in Zürich an: Geplant sei, den Schweizer Standort „zum Herzstück des Engineering Teams“ auszubauen. Vorgsesehen ist ein Anstieg von derzeit 20 auf über 50 und mehr Mitarbeiter. „Wir werden in Zürich stark recruiten“, kündigt Johannes Reck an. Dabei werde man vor allem im Umfeld der ETH nach IT-Talenten suchen.

Explosionsartiges Wachstum in 2017

GetYourGuide CEO Johannes Reck zufolge ist der Abschluss der Finanzierungsrunde eine Bestätigung für die erfolgreiche Marktentwicklung des Unternehmens. „Wir verzeichnen in 2017 ein nahezu explosionsartiges Wachstum und haben die magische Grenze von zehn Millionen verkauften Touren und Aktivitäten überschritten, wobei fast die Hälfte davon in diesem Jahr erzielt wurde. Das neue Investment kommt zum passenden Zeitpunkt, denn die Wachstumsprognosen für den Urlaubs-Freizeitsektor sehen eine Verdoppelung des Buchungsaufkommens im Zeitraum 2015 bis 2020 vor*. Mit dem neuen Investitionsvolumen können wir die globalen Kapazitäten von GetYourGuide stärken und die Marktführerschaft in unserem Segment weiter ausbauen.“

Aktivitäten am Urlaubsziel mit hohem Entwicklungspotenzial

Johannes Reck weiter: „Das Volumen der Aktivitäten am Urlaubsziel stellt das drittgrößte Segment in der Reiseindustrie dar. Derzeit macht es bereits rund zehn Prozent des globalen Umsatzes in der Touristik aus. Unser Ziel ist es nicht nur, unser Volumen weiter zu erhöhen. Der Fokus wird vielmehr auch darauf liegen, mit Hilfe neuer Technologien ein noch besseres, einzigartiges Reiseerlebnis für jeden einzelnen zu schaffen. Die Finanzierung, die wir jetzt von bestehenden und neuen Investoren erhalten haben, demonstriert das große Vertrauen in unsere Strategie.“

Itzik Parnafes von Battery Ventures neu im Board of Directors

Der Einstieg des Investitionsunternehmens Battery Ventures hat einen personellen Neuzugang im Board of Directors von GetYourGuide zur Folge: Itzik Parnafes, General Partner bei Battery Ventures, wird das Gremium verstärken. „Das Wachstum von GetYourGuide ist außergewöhnlich und das Unternehmen ist schon jetzt eine der beeindruckendsten Erfolgsgeschichten in der europäischen Start-up Szene”, bekräftigt der aus Israel stammende Unternehmer.

