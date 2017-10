Airbnb und Dortmund schließen Vereinbarung zur Einziehung der Beherbergungsabgabe

Ab dem 1. Januar 2018 wird die Home-Sharing-Plattform Airbnb für alle Dortmunder Gastgeber, die über Airbnb eine Unterkunft anbieten, die Beherbergungsabgabe von den Gästen automatisiert über die Plattform einziehen und an die Stadt Dortmund weiterreichen. Damit ist Dortmund die erste deutsche Stadt, in der das automatisierte Verfahren zur Einziehung der Abgabe durch Airbnb eingeführt wird.

Airbnb und Dortmund haben demnach eine gemeinsame Vereinbarung über die automatisierte Einziehung der Beherbergungsabgabe durch Airbnb geschlossen. Mit dieser digitalen Lösung wird sowohl für die Dortmunder Gastgeber auf Airbnb als auch für die Stadt der administrative Aufwand erheblich reduziert. Ab dem 1. Januar 2018 wird Airbnb bei jeder Buchung bei einem Dortmunder Gastgeber die Beherbergungsabgabe in Höhe von 7,5 % des Übernachtungspreises automatisiert beim Gast abrechnen und an die Stadt Dortmund ausschütten.

Airbnb hat nach eigenen Angaben weltweit bereits mit über 310 Städten und Kommunen eine Vereinbarung zur automatisierten Einziehung und Ausschüttung von Beherbergungsabgaben geschlossen. Seit dem Start des Modells 2014 habe das Unternehmen insgesamt über 250 Millionen Euro an Übernachtungs- und Tourismusabgaben erhoben und an die jeweiligen lokalen Kommunen abgeführt. Auch in Deutschland sei Airbnb mit weiteren Städten zu einer solchen Kooperation im Dialog.

Alexander Schwarz, Geschäftsführer Airbnb Deutschland, sagt: "Durch die Einziehung der Beherbergungsabgabe über die Airbnb-Plattform will Airbnb die Dortmunder Stadtverwaltung und Gastgeber entlasten. Home Sharing ermöglicht den Dortmundern, durch das gelegentliche Vermieten ihres Zuhauses sich etwas dazuzuverdienen und steht zugleich für die Offenheit und Gastfreundlichkeit der Stadt Dortmund."

