Hamburger Tourismustag - diesmal mit Hackathon

„Den Dialog mit dem Gast neu denken“ - unter diesem Leitgedanken fand am Montag der 18. Hamburger Tourismustag statt. Die Tourismuswirtschaft nutzte diesen Tag, um sich mit den Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels auseinander zu setzen. Im Vorfeld fand bereits ein Hackathon statt.

Kernthemen des Tourismustagers waren Neuromarketing, Digital Influencer Marketing, digitaler Kundendialog und Innovationen der Reisebranche sein. Der Aufsichtsratsvorsitzender der Hamburg Tourismus GmbH, Staatsrat Andreas Rieckhof, setzt auf die Innovationskraft der Branche: „Kaum eine andere Branche ist so nah am Kunden wie der Tourismus. Nur wer seinen Gast versteht und weiß, was er wünscht oder ablehnt, kann daher auf Dauer erfolgreich bleiben. Ich freue mich, dass der Hamburger Tourismustag sich auf neue und innovative Wege fokussiert, wie den Hamburger Unternehmen dies weiter gelingen kann."

Genau an diesem Punkt sieht Michael Otremba große Chancen für die Hamburger Tourismuswirtschaft: „Durch den digitalen Wandel und digitale Services können wir zur richtigen Zeit und am richtigen Ort das analoge Urlaubserlebnis verbessern. Die Gäste wirklich zu kennen und individuell ansprechen zu können, ist eine große Chance und ein echter Wettbewerbsvorteil, um Emotionen zu wecken und zugleich die Wertschöpfung zu vertiefen", so der Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH und der Hamburg Convention Bureau GmbH.

Die Eröffnungs-Keynote von Dr. Jonathan Mall, Gründer von Neuroflash, behandelte in diesem Jahr das Thema Neuromarketing. Im Mittelpunkt stehen damit wissenschaftliche Erkenntnisse über unser Gehirn, um Kaufentscheidungen zu verstehen und zu beeinflussen. „Je mehr wir verstehen, was das Gegenüber denkt, desto besser können wir die Wünsche erfüllen oder sogar beeinflussen", so Mall.

In einer anschließenden Podiumsdiskussion unter der Moderation von Dirk Rogl wurden die Zusammenhänge aus unterschiedlichen Perspektiven besprochen. Neben Dr. Jonathan Mall haben daran Marco Nussbaum (Prizeotel), Christian Bärwind (Google Deutschland), Franziska Dempt (Novomind AG) und Dirk Lehmann (The Smiling Moon) teilgenommen.

Tourismustag setzt auf aktive Einbindung der Teilnehmer

Ein neues Workshop-Konzept führte die Teilnehmer nach der Eröffnung erstmals aus der Handelskammer Hamburg zu spannenden Unternehmen in die Stadt. Entsprechend der inhaltlichen Ausrichtung fanden die Workshops daher bei Google Deutschland, mit der Novomind AG und mit der Agentur The Smiling Moon im Betahaus Hamburg statt. Eine Abendveranstaltung im The Box in Ottensen rundete den Tag ab.

Bereits am Freitag (13. Oktober) fand ein vorgelagerter Hackathon mit dem Titel "Smart Travel – Das Hamburg-Erlebnis einzigartig gestalten" im Betahaus Hamburg statt. In diesem Veranstaltungsformat wurde an zwei Tagen in Startup-Atmosphäre mit kleinen, spontan gebildeten interdisziplinären Teams an neuen Ideen, Produkten und Lösungen für die Herausforderungen der Tourismusbranche gearbeitet.

