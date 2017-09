Falkensteiner Hotels setzen auf Crowdinvesting

Die Premium-Hotelgruppe Falkensteiner Hotels & Residences setzt seit Mitte September auf Crowdinvesting mit Kundenbindungs-Effekt und Fixzinssatz von bis zu 5 Prozent.

Seit 21. September können Investoren auf der Finanzierungs-Plattform www.finnest.com in Falkensteiner Hotels & Residences mit jährlichem Fixzinssatz von bis zu 5 Prozent und besonderen VIP-Vorteilen für Anleger investieren. Dieses Angebot sei bereits in der ersten Woche intensiv genutzt worden: Über eine Million Euro wurden demnach von Finnest-UserInnen in die vielfach ausgezeichnete Hotelgruppe, die 32 Häuser der gehobenen 4- und 5-Sterne-Kategorie in sechs Ländern (Österreich, Italien, Kroatien, Serbien, Tschechien und Slowakei) betreibt, investiert.

Der mit 80 Prozent enorme Anteil an Falkensteiner-Stammgästen spiegele deutlich das Vertrauen in die Marke „Falkensteiner“ wider. Ebenfalls bemerkenswert sei, dass rund ein Drittel der bisherigen Investoren weiblich waren. Mehr als die Hälfte der Anleger wählten als Option die Auszahlung in Form von Falkensteiner-Übernachtungsgutscheinen. Zusätzlicher Anreiz sei hier der 50-Prozent-Bonus von Falkensteiner, der aus beispielsweise einem Auszahlungswert von € 500,- einen Übernachtungsgutschein im Wert von € 750,- mache.

Die Falkensteiner Hotelgruppe weise jährlich mehr als 1,7 Millionen Übernachtungen in 4.620 Zimmern auf und gilt als eine der führenden Hotelmarken in der Ferienhotellerie. Die Falkensteiner Hotelgruppe erwirtschaftete zuletzt einen gemanagten Jahresumsatz von über 160 Millionen Euro.

Für die Finanzierung über Finnest.com hat das Unternehmen eine besondere Motivation: „Da die Falkensteiner Hotelgruppe finanziell sehr gut aufgestellt ist, sind wir an und für sich bei der Expansion auf eine zusätzliche Finanzierungsform gar nicht angewiesen. Wesentlich für unsere Entscheidung diese moderne Art der Finanzierung dennoch durchzuführen war, dass wir so unsere bestehenden Kunden und potenzielle Neukunden direkt an unserem Erfolg teilhaben lassen können“, sagt Otmar Michaeler, Miteigentümer und CEO der FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group. „Wir sprechen damit alleine rund 40.000 Mitglieder unseres Falkensteiner Spirit Clubs an.“

Für Crowdinvesting-Anleger haben Falkensteiner Hotels & Residences einen speziellen VIP-Bonus geschaffen, den „Diamond Spirit Club“. „Wir machen Investoren zu Gästen und Stammgäste zu Anlegern – das passt ideal zur Tradition unseres Hauses, steht der Gast bei uns doch seit jeher im Mittelpunkt“, so Erich Falkensteiner, Miteigentümer und Vorsitzender Aufsichtsrat der FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group, deren Grundstein 1957 von Josef und Maria Falkensteiner mit einer kleinen Sieben-Betten-Pension in Südtirol gelegt wurde.

„Nicht nur Tradition, auch Innovation ist einer der fundamentalen Werte unseres Unternehmens. Mit dem Crowdinvesting unterstreichen wir diesen Anspruch innerhalb der Ferien- und Resort-Hotellerie. Wir stärken damit unsere Marke und bringen sie in neue Märkte, speziell nach Deutschland und in die Adria-Region“, ergänzt Otmar Michaeler. Auf der Wunschliste stehen neben Destinationen in Süddeutschland insbesondere auch ausgewählte Lagen an Nord- und Ostsee.

Investieren können Anleger über den Online-Finanzierungsspezialisten Finnest.com. Joerg Bartussek, Co-Gründer von Finnest.com, erklärt: „Die Falkensteiner Hotelgruppe passt perfekt in das Suchprofil unserer Anleger: Ein traditionsreiches, finanziell starkes Unternehmen mit guter Bonität, das es sich leisten kann gute Zinsen zu zahlen und versteht, die Kundenbindungs-Effekte von Crowdinvesting optimal zu nutzen.“

Investitionen beginnen ab 1.000 Euro, die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Interessierte Investoren können auf Finnest.com ihre jährliche Wunschverzinsung in einer Spannbreite von 3 bis 5 Prozent selbst festlegen – Falkensteiner wählt daraus die für das Unternehmen attraktivsten Angebote aus. Lässt sich ein Anleger die Zinsen als Übernachtungs-Gutscheine auszahlen, legt Falkensteiner sogar noch einmal 50% Bonus oben darauf. So werden beispielsweise aus jährlichen 400 Euro Zinszahlung Gutscheine im Wert von jährlich 600 Euro. Darüber hinaus erhalten alle Anleger ab einer Anlagesumme von 5.000 Euro einen speziellen VIP-Bonus mit zahlreichen Vorteilen wie Upgrades, weiteren Goodies, Ermäßigungen und ab 10.000 Euro Investment Zugang zur neuen VIP-Klasse „Diamond Spirit Club“.

Interessierte Investoren finden Informationen unter https://www.finnest.com/de/in-falkensteiner-investieren/.