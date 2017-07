Sommerreise mit Scheckbuch: Tiefensee übergibt Förderbescheid an Welterberegion Wartburg-Hainich

Innovation im Tourismus ist das offizielle Thema der insgesamt neuntägigen touristischen „Sommerrundtour 2017“, zu der Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee gestartet ist. Mit um Gepäck: Förderbescheide.

„Wenn wir als Reiseland Erfolg haben wollen, dann müssen wir uns touristisch immer wieder neu erfinden“, sagte Tiefensee. „Mit der Tour geht es mir darum, insbesondere die touristischen ‚hidden champions‘ stärker ins Rampenlicht zu rücken.“

Zum Tourauftakt besuchte Tiefensee den Baumkronenpfad Hainich, der mit seinem Konzept und gezielter Vermarktung in den letzten Jahren zu einem Tourismusmagneten geworden sei. Der 2005 eröffnete Wipfelpfad ist der höchste und zweitlängste in Deutschland und ziehe jedes Jahr rund 200.000 Gäste an. Er ist zentraler Bestandteil der Tourismusregion rund um Wartburg und Hainich, die sich seit 2012 als „Welterberegion“ vermarktet und seit 2016 erste zertifizierte ServiceQualitätsregion Deutschlands ist.

„Strikte Serviceorientierung, hohe Qualitätsstandards, eine enge Kooperation der touristischen Akteure und Umweltfreundlichkeit sind die Erfolgskriterien dieser an Kultur und Landschaft reichen Tourismusregion“, sagte Minister Tiefensee. Um diese starke Position weiter auszubauen, übergab der Minister Fördermittel in Höhe von 118.200 Euro an den Vorstandsvorsitzenden des Welterberegion Wartburg-Hainich e.V., Bernhard Bischof, sowie Landrat Harald Zanker. Die Mittel flössen in die weitere touristische Vermarktung der Region im In- und Ausland.

