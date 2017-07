„FlämingSchmiede 2017“: Crowdfunding-Wettbewerb gestartet

Der Crowdfunding-Wettbewerb „FlämingSchmiede 2017“, ausgerufen vom Tourismusverband Fläming e.V. in Zusammenarbeit mit der Crowdfunding-Plattform Startnext und der Tourismusberatung BTE, ist gestartet.

Alle, die eine eigene, originelle Idee für ein kreatives touristisches Projekt im Fläming umsetzen möchten oder sich generell für das Thema interessieren, können sich ab sofort bewerben, unter anderem online unter www.startnext.com/pages/flaemingschmiede. Neben den Chancen, die das Crowdfunding für neue Geschäftsideen bietet und professioneller Unterstützung im gesamten Prozess winken Preisgelder für die drei stärksten Ideen.

Aus allen eingereichten Bewerbungen wählt eine Jury aus Tourismus- und Crowdfunding-Experten aus, welche Projektideen in den Wettbewerb eintreten. Zu den Kriterien gehören Qualität, Kreativität, touristische Relevanz, Bezug zur Region und Realisierbarkeit. In der anschließenden Vorbereitungsphase würden die Teilnehmer mit einem Webinar und weiteren Coachings fit gemacht für die überzeugende Präsentation auf der Crowdfunding-Plattform Startnext.com.

Am 18. November beginne die Finanzierungsphase. Bis 12. Januar 2018 müsse das selbst gesteckte Finanzierungsziel erreicht werden. Die drei Teilnehmer, die bereits bis 19. Dezember die meisten Unterstützer hätten, erhalten zusätzlich Preisgelder in Höhe von 3.000, 2.000 und 1.000 Euro, die die Gewinner ein Stück näher an die Realisierung ihrer Projektidee bringen. Wer sich von Anfang an ins Zeug legt, verbessere somit noch einmal seine Chancen.

Die „FlämingSchmiede 2017“ steht neben regionalen Anbietern – ob Einzelperson, Netzwerk, Unternehmer oder Gruppe – auch Bewerbern aus anderen Regionen offen, die ein Projekt im Fläming umsetzen möchten. Willkommen seien kreative touristische Ideen, die außergewöhnlich sind und über den Tellerrand hinausblickten: seien es unerwartete Arten, die Natur zu entdecken, verblüffende Möglichkeiten der Übernachtung, völlig neuartige Angebote oder einzigartige Kombinationen, etwa von Tradition und Moderne, Kulinarik und Erlebnis, Handwerk und Kulturgeschichte.

Mit dem Crowdfunding-Wettbewerb möchte der Tourismusverband Fläming e.V. gemeinsam mit seinen Partnern die Entwicklung außergewöhnlicher touristischer Produkte fördern und die Positionierung des Flämings als kreative, von Pioniergeist und Einfallsreichtum geprägte Reiseregion stärken. Das Vorhaben wird unterstützt von der IHK Potsdam, den Wirtschaftsförderungen der Landkreise Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark sowie dem Clustermanagement Tourismus des Landes Brandenburg.

www.startnext.com/pages/flaemingschmiede