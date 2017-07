Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) kooperiert mit Hochschule Kempten

Theorie und Praxis miteinander verzahnen: Das wollen der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) und die Hochschule Kempten im Rahmen ihrer neuen Kooperationsvereinbarung.

Der Dachverband der digitalen Touristik und die Fakultät Tourismus an der Allgäuer Hochschule planen demnach eine engere Zusammenarbeit bei der Förderung engagierter Studenten und bei wissenschaftlichen Fragestellungen. Aber auch die Einbindung der Kemptener Nachwuchs-Touristiker in die VIR-Veranstaltungen und eine Erweiterung der Netzwerke beider Partner seien vorgesehen.

„Die Chancen der Digitalisierung für Unternehmen zu identifizieren und zu verstehen sowie die Transformationsprozesse in der Tourismusbranche aktiv mitzugestalten, das sind Schlüsselkompetenzen der Tourismusmanager von morgen. Daher bauen wir als Hochschule für angewandte Wissenschaften auf eine Kooperation mit dem VIR, damit wir Theorie und Praxis optimal verzahnen können“, kommentiert Prof. Armin Brysch von der Hochschule Kempten die neue Partnerschaft mit dem VIR.

VIR-Vorstand Michael Buller ergänzt: „Die Touristiker von morgen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie Innovationen und neuen Ideen sehr offen gegenüber stehen und auch keine Scheu davor haben, bei wissenschaftlichen Arbeiten Neuland zu betreten. Davon können wir bei unserer Verbandsarbeit sehr profitieren. Im Gegenzug ermöglichen wir den Studenten einen tiefen Einblick in die Praxis und bieten ihnen die Möglichkeit, von der Erfahrung und dem Know-how digitaler Branchenexperten zu lernen. Wir eröffnen ihnen sicherlich die eine oder andere neue berufliche Perspektive.“

Mit Leben gefüllt werde die Kooperation unter anderem durch die Zusammenarbeit bei Bachelor- oder Masterarbeiten, aber auch bei Praktikumsstellen für die Studierenden und Gastvorträgen an der Fakultät Tourismus. Zudem würden die Studenten und Dozenten der Fakultät in die Veranstaltungen des VIR eingebunden.

Neben der Hochschule Kempten kooperiert der VIR bereits mit vielen weiteren Universitäten – darunter der IUBH, der International University of Applied Sciences, sowie der Hochschule München. Durch die enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Tourismus-Fakultäten möchte der Verband das Interesse der Studierenden an der oftmals technisch geprägten Digital-Touristik steigern und maßgeblich zu einer Förderung des Themas Digitalisierung als Unterrichtsfach an den Hochschulen beitragen.

