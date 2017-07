Finanzierung: Tourismusfonds Mainz soll Tourismusförderung sichern

In Mainz wurde ein Tourismusfonds ins Leben gerufen, als neues und innovatives Modell zur Tourismusförderung.

Dazu wurde nun ein Verein gegründet. In der Gründungssitzung am 26. Juni beschlossen die 11 Gründungsmitglieder die Satzung des „Tourismusfonds Mainz e.V.“ und wählten den Vereinsvorstand. Uwe Leitermann, Geschäftsführer der mainzplus CITYMARKETING GmbH, übernimmt die Funktion des 1. Vorsitzenden. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Maßnahmen umgesetzt werden.

In der Gründungssitzung am 26. Juni in der Mainzer Rheingoldhalle versammelten sich zentrale Akteure aus der Tourismusbranche, um die formellen Schritte zur Vereinsgründung zu vollziehen. Auf der Tagesordnung standen der Beschluss der Vereinssatzung, die Wahl des Vorstands und der Ausblick auf die Maßnahmenplanung.

Zweck des Vereins ist – gemäß Satzung – die Interessenvertretung touristischer Belange der Stadt Mainz und seiner Bürger, die Förderung des Heimatgedanken sowie die Förderung der Kultur-, Natur-, Landschafts- und Denkmalpflege. Der Verein sei damit Schnittstelle im regionalen und überregionalen touristischen Marketing und fördere die Zusammenarbeit zwischen seinen Mitgliedern, Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern der Stadt Mainz. Die operative Abwicklung erfolgt über die mainzplus CITYMARKETING GmbH.

„Um den wachsenden Herausforderungen und dynamischen Veränderungsprozessen entgegnen zu können, müssen Kommunen erfinderisch werden. Der Mainzer Tourismusfonds ist ein zukunftsweisendes Modell, um Akteure in der Stadt zu vereinen und zusätzliche Mittel für die Tourismusförderung bereitszustellen“, so Christopher Sitte, Wirtschaftsdezernent der Stadt Mainz und Aufsichtsratsvorsitzender der mainzplus CITYMARKETING GmbH.

„Die Gemeinschaftsaufgabe Tourismus dient der Entwicklung des Standorts Mainz im steigenden Wettbewerb von Städten und Regionen. Die Vereinsgründung ist ein wichtiger Meilenstein, um adäquate Strukturen zur Mitbestimmung durch die relevanten touristischen Akteure zu schaffen“, erklärt Uwe Leitermann, Geschäftsführer der mainzplus CITYMARKETING GmbH und 1. Vorsitzender des Tourismusfonds Mainz e.V.

Die konkrete Maßnahmenplanung werde im Zuge der Vereinsgründung voran getrieben. Im Mittelpunkt stünden Marketingmaßnahmen zur Bewerbung der Stadt gegenüber Endkunden sowie identitätsstiftende Binnenmarketingmaßnahmen zur Erhöhung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt. Thomas Metz, Generaldirektor der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), fasst zusammen: „Insbesondere die Schaffung und die Vermittlung identitätsstiftender und attraktiver kultureller Angebote erfordert starke Strukturen und Durchschlagskraft. Der neu geschaffene Verein und die damit verbundenen Aktivitäten unterstützen die Wahrnehmung unseres kulturellen Erbes und garantieren wichtige Impulse für Stadt und Region.“

Mit dem Mainzer Tourismusfonds sollen Gelder der Privatwirtschaft mit Mitteln der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die gemäß deren Satzungszweck ausschließlich für die allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs eingesetzt werden, gebündelt werden. Bis zu 100.000 Euro werde die Mainzer Wirtschaftsförderungsgesellschaft jährlich einlegen, ergänzt um bis zu 100.000 Euro von Partnern aus der Privatwirtschaft. Gemeinsames Ziel sei es, die Destination Mainz als Tourismus-, Kongress- und Wirtschaftsstandort zu stärken, um langfristig mehr Übernachtungen zu generieren und Tagestouristen nach Mainz zu bringen.

Gründungsmitglieder

Die Mainzer Winzer e.V.

Enchilada Unternehmensgruppe

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE)

IHK für Rheinhessen

Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG

Mainz City Management e.V.

Mainzer Hotelwerbegemeinschaft e.V.

mainzplus CITYMARKETING GmbH

Sparkasse Mainz

Staatstheater Mainz GmbH

Werbegemeinschaft Mainz e.V.

http://www.mainzplus.com/



Bildquelle: © mainzplus CITYMARKETING