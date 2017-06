Erlebnisfusion: Jochen Schweizer veräußert Gutschein- und Digitalsparte an ProSiebenSat.1

Der Unternehmer Jochen Schweizer veräußert die Mehrheit an der Jochen Schweizer GmbH und damit das Digitalgeschäft der Jochen Schweizer Unternehmensgruppe an die ProSiebenSat.1 Group. Dahinter verbirgt sich das Geschäft mit Gutscheinen für Erlebnisse aller Art - vom Bungee-Sprung bis hin zum Wellness-Aufenthalt.

Die Gesellschaft soll mit der mydays GmbH unter dem Dach der Jochen Schweizer mydays Holding GmbH (JSMDH) zusammengeführt werden. Der Markenname bleibe erhalten. An der Holding sollen ProSiebenSat.1 mit 90 Prozent und Jochen Schweizer mit zehn Prozent beteiligt sein. Der Transaktion liege ein Unternehmenswert von 108 Mio Euro zugrunde, was einem Verhältnis aus Unternehmenswert und EBITDA von rund 11x per Ende 2016 entspreche.

Beide Partner erhoffen sich, durch die Fusion auf dem hart umkämpften Milliardenmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. ProSiebenSat.1 kann über die firmeninternen Medien-Kanäle eine wesentlich größere Markenpräsenz und Vertriebskraft entwickeln. Schweizer selbst will sich persönlich offenbar auf seine Kerngeschäfte konzentrieren und erklärt dazu: „Mein Ziel ist es, Menschen mit Erlebnissen zu begeistern. Diese Transaktion ermöglicht ein schnelles weiteres Wachstum des Digitalgeschäftes und gibt mir als Unternehmer die große Freiheit, unabhängig und selbstbestimmt neue und ungewöhnliche Projekte, wie die Jochen Schweizer Arena, zu realisieren." Weitere Erlebniswelten dieser Art sollenunter dem Dach der Jochen Schweizer Projects AG entstehen.

Zu den zentralen Aktivitäten des Unternehmers gehören neben seiner Tätigkeit als Vortrags - und Motivationsredner zudem weiterhin die Agentur für Firmenveranstaltungen „Jochen Schweizer Corporate Solutions GmbH“, deren Ziel es ist, Mitarbeiter zu begeistern und Kunden binden. Ebenfalls zu den unternehmerischen Aktivitäten gehören das Helikopterunternehmen Eurofly Aviation, die Jochen Schweizer Erlebnisbetriebe GmbH, die Flying Fox GmbH Leogang sowie verschiedene Projektgesellschaften.

