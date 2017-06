Niedersachsen: Fördermittel für touristische Highlights

Das Wirtschaftsministerium in Niedersachsen unterstützt touristische Betriebe und Attraktionen im Land mit weiteren 19 Millionen Euro. Die Förderung erfolgt im Rahmen der einzelbetrieblichen Wirtschaftsförderung und Förderung von touristischen Infrastrukturprojekten.

Neben dem Harz profitieren davon die Inseln Langeoog und Norderney sowie die Stadt Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) und das Nordseebad Dangast (LK Friesland). Durch die Förderungen würden Gesamtinvestitionen von knapp 100 Millionen Euro ausgelöst.

Gut ein Drittel des aktuellen Fördervolumens entfällt demnach auf den Harz. Beispielsweise werde die Errichtung eines 4-Sterne-Hotels auf dem ehemaligen Siemens-Ettershaus-Gelände in Bad Harzburg mit einem Zuschuss in Höhe von zwei Millionen Euro gefördert. Im Ortskern von Braunlage soll ein neues 4-Sterne-Hotel entstehen. Das Land Niedersachsen beteiligt sich an dieser Investition mit rund 1,3 Millionen Euro. Für die auf der Insel Norderney lang erwartete Errichtung eines 5-Sterne-Hotels gewährt das Land einen Zuschuss von 7,4 Millionen Euro. Auf der Insel Langeoog werde ein neues 4-Sterne-Hotel gebaut, das mit einem öffentlichen Zuschuss von gut drei Millionen Euro gefördert werden soll.

Insgesamt 2,3 Millionen Euro fließen in die Förderung touristischer Infrastrukturprojekte. In Bad Iburg entsteht demnach ein Baumwipfelpfad und im Nordseebad Dangast werde für die Errichtung eines Seekurparks ein öffentlicher Zuschuss in Höhe von knapp 330.000 Euro gewährt.

Die Fördermittel fließen aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) sowie aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

www.mw.niedersachsen.de