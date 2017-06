DTV-Präsident Meyer fordert nationales Tourismuskonzept

„Der Deutschlandtourismus muss mit größerer Verbindlichkeit als bisher auf der Bundesebene verankert werden“, forderte Reinhard Meyer, Präsident des Deutschen Tourismusverbandes e.V. (DTV) beim Tourismuspolitischen Frühstück des DTV in Berlin.

„Wenn der Tourismus weiterhin Erfolgsgeschichte schreiben soll, braucht es ein nationales Tourismuskonzept, in dem die Bundesregierung Ziele, Leitlinien und konkrete Maßnahmen zur Tourismusförderung festlegt“, erläuterte Meyer vor Bundespolitikern. Dazu müsse auf Bundesebene eine mit den notwendigen Ressourcen ausgestattete Tourismuskoordinierung installiert werden.

Zentrale tourismuspolitische Anliegen hat der DTV in seinem aktuellen Wahlpapier für die 19. Legislaturperiode formuliert. Meyer regte vor diesem Hintergrund eine intensivere Abstimmung und Koordinierung tourismusrelevanter Themen auf Seiten der Ministerien sowie zwischen Bund und Ländern an. Gleichzeitig betonte er, dass auch die touristischen Spitzenverbände untereinander weiter an einem abgestimmten Auftreten arbeiten müssten. Es habe sich gezeigt, dass thematische Allianzen wie bei der EU-Pauschalreiserichtlinie mehr Durchschlagskraft haben als Alleingänge.

www.deutschertourismusverband.de

