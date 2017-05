Ã–sterreich: Tourismus sorgt fÃ¼r LeistungsbilanzÃ¼berschuss

2016 erzielte Österreich einen deutlichen Leistungsbilanzüberschuss von 6 Mrd. Euro. Ein Faktor: Der Tourismus.

Die von der Österreichischen Nationalbank (OeNB) veröffentlichten Daten zur österreichischen Leistungsbilanz im abgelaufenen Jahr, „beweisen einmal mehr die Leistung, die die heimischen Tourismusunternehmen für die gesamtwirtschaftliche Situation Österreichs erbringen“, freut sich Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Für den 2016 erzielten deutlichen Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von 1,7 Prozent des BIP war gemäß OeNB, wie auch schon in den Vorjahren, der Tourismus ein entscheidender Erfolgsfaktor. „Ich freue mich, dass unsere Jahr für Jahr erzielten Zuwächse in der aktuellen Statistik so deutlich aufgezeigt werden“, so Nocker-Schwarzenbacher. Die traditionell hervorragende Bilanz des Reiseverkehrs sei fast schon ein Garant für eine positive Leistungsbilanz und zeige, „wie wichtig unser Beitrag, den wir durch alle Krisen hindurch erbringen, ist".

Wie üblich in Österreich werden die guten Zahlen aber gleich auch wieder als Hebel für politische Botschaften und Forderungen genutzt: „Ich freue mich über die Erfolge des heimischen Tourismus und dessen anhaltende Attraktivität, an der unsere Betriebe tagtäglich mit vollem Einsatz arbeiten. Aber verfallen wir nicht in den Denkfehler, dass es trotz ansteigender Belastungen immer weiter aufwärts gehen kann,“ so Nocker-Schwarzenbacher. Trotz politischer Versprechen über Bürokratieabbau kämen ständig neue Pflichten für die Tourismus- und Gastronomiebetriebe hinzu. Handlungsbedarf für weitere Novellierungen bestehe etwa bei der Arbeitszeitflexibilisierung sowie bei der Abschaffung der Mehrfachbestrafung ein- und desselben Delikts. „Die Branche ernst zu nehmen und in deren Sinne auch zu handeln, diese Signale würden meine Freude über das Ergebnis der durch den Tourismus gestützten positiven Leistungsbilanz noch erhöhen“, so Nocker-Schwarzenbacher abschließend.

