Schwarzwald setzt auf "NatÃ¼rlichen Dorfurlaub" - Na Du

Hühner gackern, Glocken läuten, der Misthaufen dampft: So war das Dorfleben früher, so ist es in manchem Schwarzwaldort noch heute: Wer authentisches Dorfleben sucht, der findet sein Urlaubsglück durchaus – doch nicht immer leicht. Im Schwarzwald soll das jetzt anders werden.

„Natürlicher Dorfurlaub“, sympathisch kurz „Na Du“, heißt demnach das neue Projekt der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG). Zwar seien auch in den meisten Schwarzwalddörfern nur noch wenige Ecken so „natürlich“, doch es gebe noch die gackernden Hühner und die dampfenden Misthaufen. Und Urlauber, die genau das suchen. Auch große Reiseveranstalter. Die Nachfrage übersteige bisher das Angebot. Die Schwarzwald Tourismus GmbH will nun alle zusammenbringen und so die vermeintliche Rückständigkeit kleiner Orte zum Grundstock für ein neues touristisches Angebot machen.

Das typische Dorfleben, die authentische Kultur des Ortes sowie die Qualität der Unterkünfte sollen zusammen mit den regionalen Erzeugnissen zu einem vermarktbaren Angebot gebündelt und über Veranstalter und Reisebüros auch international vertrieben werden. Der Schwarzwald verspricht sich davon zugleich ein authentisches aber zeitgemäßes Angebot bei Kleinvermietern.

Das Tourismusreferat im Justizministerium Baden-Württemberg und die Landtagsfraktion der CDU seien von der Idee überzeugt und fördern das Projekt zunächst für drei Jahre mit 160.000 Euro für Konzeption, Beratung und Marketing. Projekt- und Kooperationspartner der STG sind die Naturparke, das Biosphärengebiet, der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband BLHV und die Architektenkammer. Die Bau- und Renovierungsmaßnahmen der Kleinvermieter sollen von den Leader-Aktionsgruppen vor Ort gefördert werden.

In einem ersten Arbeitsschritt würden nun Kriterien für geeignete Orte ausgearbeitet. So sollen etwa 20 Orte für eine Teilnahme gewonnen werden, die sich auch finanziell am Projekt beteiligen.

www.schwarzwald-tourismus.info



Bild: https://pixabay.com/de/m%C3%BChle-schwarzwald-bach-wasser-wald-1620440/