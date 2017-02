Neues Tourismuskonzept fÃ¼r Regensburg

Regensburg soll ein neues Tourismuskonzept bekommen. Jetzt ist der Auftrag vergeben worden.

In einer Sitzung des Tourismusbeirats der Stadt Regensburg Mitte 2016 wurde einheitlich beschlossen, dass für die Erarbeitung eines Tourismuskonzepts eine externe Agentur beauftragt wird. "Wohin soll es mit dem Tourismus in der Stadt Regensburg gehen?" Diese Frage stand bereits bei der Gründung des Tourismusbeirats oben auf der Agenda. Erklärtes Ziel sollte sein, viele der am Tourismus Beteiligten mit in die Diskussion einzubeziehen.

Sieben Agenturen hatten die Ausschreibungsunterlagen angefordert, drei davon gaben ein Angebot ab. Diese drei wurden eingeladen um ihr Vorgehen zur gemeinsamen Erarbeitung eines Tourismuskonzepts vor der Jury vorzustellen. Die Jury habe sich nach allen Präsentationen für die dwif Consulting GmbH aus München entschieden. Demnach überzeugten die Arbeits- und Beratungsschwerpunkte im Bereich der Konzept- und Strategieentwicklung des Teams, die Erfahrung in der Erstellung und Durchführung von Tourismuskonzepten in anderen Städten, sowie eines Entwurfs samt Bearbeitungszeitraums zum weiteren Vorgehen. Ende Januar konnte nach Einhaltung aller Fristen die Auftragsvergabe an das dwif erfolgen. Bereits im März/April 2017 sollen erste Workshops stattfinden. Im Oktober 2017 soll es einen ersten Konzeptentwurf geben. Im Auftrag der Stadt Regensburg wird die RTG dieses Projekt entwickeln.

Foto: RTG/Agentur Fouad Vollmer