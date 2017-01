Karlsruhe, Pforzheim und NÃ¶rdlicher Schwarzwald werden die "Unendlich Region"

Auf der diesjährigen CMT stellt sich die neue "Unendlich Region" zum ersten Mal offiziell vor. Die Region besteht aus den beiden Städten Karlsruhe und Pforzheim sowie der Ferienregion Nördlicher Schwarzwald.

"Durch den Zusammenschluss schaffen wir es unser vielfältiges Angebot für die Gäste noch einfacher erlebbar zu machen", glaubt René Skiba, der Geschäftsführer der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald. Neben einem gemeinsamen Webauftritt und verschiedenen Aktionen seien bereits spezielle Pauschalen geschaffen worden, um die verschiedenen Kultur- und Naturerlebnisse innerhalb der Region ideal miteinander zu verbinden. 2017 erwarte die Besucher zudem ein Reigen an Veranstaltungen - von zahlreichen großen Ausstellungen wie Ramses oder Cézanne und den Heimattagen in Karlsruhe über 250 Jahre Goldstadt Pforzheim bis hin zur Gartenschau in Bad Herrenalb.

"Die Ansprüche der Gäste haben sich verändert. Wanderurlaub bedeutet längst nicht mehr nur tagelang zu wandern und ein Städtetrip muss heutzutage mehr bieten als Sightseeing - die Möglichkeiten für viel Abwechslung und verschiedene Alternativangebote bestimmen die Wahl des Reiseziels", so Klaus Hoffmann, der Geschäftsführer der Karlsruhe Tourismus GmbH, über einen der Beweggründe als Unendlichkeit Region auf den Markt zu gehen. Egal ob ein Besuch im weltgrößten 360° Panorama ROM 312, eine Wanderung durch den "Schwäbischen Urwald" oder eine Übernachtung im alten Wasserturm - die Gäste sollen sich demnach in der Unendlich Region ein abwechslungsreiches Urlaubsprogramm ganz nach eigenem Gusto zusammenstellen.

Binnen kürzester Zeit sei es hier möglich zwischen Kultur und Natur hin- und herzupendeln. Diese besondere Mischung aus urbanem Flair und der direkten Nähe zur Natur, innovativen Angeboten und gelebter Brauchtumspflege sowie Veranstaltungen und Rückzugsorten machten den Reiz der Unendlich Region aus - davon seien alle Beteiligten überzeugt. "Bereits bestens durch eine vielschichtige Infrastruktur aus Rad- und Wanderwegen, dem öffentlichen Nahverkehr und einem gut ausgebauten Straßennetz untereinander verbunden, war die Bildung der Unendlich Region nur der nächste logische Schritt", erklärt Oliver Reitz, Direktor des Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim, der Pforzheim nicht nur mit seinem Alleinstellungsmerkmal als Schmuck- und Designstadt, sondern auch als Tor zum Erlebnisraum Schwarzwald in der gemeinsamen touristischen Destination positioniert.

www.unendlich-region.de

Bild: Screenshot Website vom 17.01.2017