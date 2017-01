Wolfs Agenda: Mehr Geld fÃ¼r Tourismus in Baden-WÃ¼rttemberg

Der Tourismus in Baden-Württemberg ist auf dem besten Weg, 2016 erneut mit einem Rekordergebnis abzuschließen. Erstmals könne die Marke von 51 Millionen Übernachtungen überschritten werden, so Minister Guido Wolf anlässlich des Tourismustags Baden-Württemberg auf der Reisemesse CMT in Stuttgart. Zugleich gab er erste Einblicke in seine tourismuspolitische Agenda für die nächsten Jahre.

Minister Wolf sagte: „2016 war ein hervorragendes Jahr für den Tourismus in Baden-Württemberg. Wir sind auf dem besten Weg, 2016 erneut mit einem Rekordergebnis abzuschließen. Ich bin zuversichtlich, dass wir erstmals die Marke von 51 Millionen Übernachtungen im Land überschreiten werden. Diese Zahlen machen deutlich, dass von den Tourismusorganisationen des Landes und den Anbietern vor Ort hervorragende Arbeit geleistet wird. Die Rekordzahlen sind kein Grund zur Selbstzufriedenheit, sondern uns vielmehr Ansporn, den Tourismus im Land noch besser zu machen.“

Von Januar bis November 2016 seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die statistisch erfassten Gästeankünfte um 2,9 Prozent und die Übernachtungen um 2,6 Prozent angestiegen. Minister Wolf: „Zum erneuten Wachstum 2016 tragen zunächst die Deutschen selbst und danach die Gäste aus den europäischen Nachbarländern bei. Wir müssen daher insbesondere die ausländischen Märkte weiter intensiv bearbeiten. Die Auslandsmärkte bleiben Wachstumsmärkte und damit im Fokus des Tourismusmarketings.“

Insgesamt sei der Tourismus in Baden-Württemberg gut aufgestellt. Der Tourismusminister dazu: „Es läuft was im Tourismus im Land. Es läuft richtig gut und kann 2017 sogar noch besser laufen.“ Der Tourismus sei mit über 326.000 Arbeitsplatzäquivalenten ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor für das Land.

Die Menschen suchten im Urlaub immer mehr den Rückzug aus dem hektischen Alltag, aus immer neuer Beschleunigung und Superlativen. Gewissermaßen als Gegentrend zur Globalisierung nehme die Bedeutung des Regionalen zu. Minister Wolf: „Das bedeutet eine Chance, insbesondere für den mittelständisch geprägten Tourismus hier in Baden-Württemberg. Die regionalen Besonderheiten Baden-Württembergs sind ein Alleinstellungsmerkmal. Kulturlandschaften, Natur, historisch gewachsene Stadt- und Dorfkerne, Feste und Brauchtum, regionale Küche und Produkte machen Baden-Württemberg zu einem echten Genießerland. Regionalität ist ein wichtiger Zukunftstrend, mit dem wir neue Gäste für das Tourismusland Baden-Württemberg gewinnen können.“ Daher habe sein Haus den Tourismustag Baden-Württemberg unter das Motto „Regionalität trotz Globalität – Die Stärke Baden-Württembergs“ gestellt.

Wolf gab überdies bekannt, dass im Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 das Budget für das landesweite touristische Marketing von 4,3 Millionen Euro auf 4,5 Millionen erhöht werden soll. Auch das Tourismusinfrastrukturprogramm, mit dem Investitionen im Bereich der kommunalen Tourismusinfrastruktur gefördert werden, soll 2017 von fünf auf sieben Millionen Euro aufgestockt werden.

http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite

Bild: TMBW