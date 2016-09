SkiArena Andermatt-Sedrun fusioniert Marketing mit Andermatter Tourismusorganisation

Die SkiArena Andermatt-Sedrun hat beschlossen, auf den 1. Oktober 2016 ihr Marketing mit jenem der Andermatter Tourismusorganisation zusammenzulegen.

Eine entsprechende Leistungsvereinbarung wurde jetzt unterzeichnet. Die Fusion der Marketingabteilungen der beiden Organisationen bringe erhebliche Synergieeffekte und soll den Auftritt der Destination Andermatt-Sedrun deutlich verstärken.

Angesichts einer stagnierenden Nachfrage nach Winterferien und Schneesportausflügen und immer größerem, globalem

Wettbewerb seien laufend steigende Marketinganstrengungen notwendig. In den nächsten zwei Jahren entstehe in der SkiArena Andermatt-Sedrun zudem das modernste und größte Skigebiet der Zentralschweiz. Diese großen Investitionen sollen dem Urserental und der oberen Surselva neue tourististische Impulse verleihen. Dafür müssen aber mehr Gäste in die Destination kommen, dort mehr spannende Urlaubserlebnisse vorfinden und länger bleiben.

Vor diesem Hintergrund übergibt die Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) der Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH (AUT) den Auftrag zur Vermarktung der SkiArena Andermatt-Sedrun, primär für die Winter- aber auch zunehmend für die Sommeraktivitäten der Bergbahnen. Mit dieser gemeinsamen Marketingorganisation sollen das Marketing und die aktive Vermarktung der ganzen Destination Andermatt-Sedrun massiv verstärkt werden.

"Wir stellen sicher, dass der Gast in der SkiArena Andermatt-Sedrun die bestmöglichen Verhältnisse vorfindet. Und das Marketingteam von Tourismusdirektor Riedi sorgt dafür, dass unsere Gäste dies auch erfahren," umschreibt Bergbahn-Direktor Silvio Schmid den Grundgedanken hinter der Kooperation. "Wir können uns durchaus vorstellen, dass dies ein erster Schritt in Richtung einer gemeinsamen Marketing-Organisation für die Tourismusorte Andermatt, Sedrun und Disentis sowie die Region

St. Gotthard ist", schaut Flurin Riedi voraus. "Unser gemeinsames Ziel ist es, dass die SkiArena Andermatt-Sedrun im In- und Ausland als Wintersportmarke bekannt und begehrt ist".

Das Kooperationsmodell passt zur aktuellen Entwicklung. „Der alpine Tourismus in der Schweiz steht vor großen Herausforderungen. Strategische Kooperationsmodelle, wie dies künftig in Andermatt und Sedrun vorbildlich umgesetzt wird, sind in diesem Kontext wichtig und richtig,“ bestätigt Marcel Perren, Direktor von Luzern Tourismus. In Andermatt-Sedrun trägt diese Kooperation auch ein dritter Partner mit: die Andermatt Swiss Alps AG als Entwicklerin und Betreiberin des Tourismusresorts Andermatt beteiligt sich am jährlichen Marketingbudget und stellt ein Mitglied in den Marketingbeirat. Dieser steuert und berät die neuen Marketingorganisation, welche die Marketingmaterialien bereitstellt, für Werbung und

Verkaufsförderung zuständig ist, die Online-Präsenz betreut und Sponsoringengagements und Events koordiniert.

Die Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH (AUT) besteht seit 2011 und ist die regionale Tourismusorganisation im Urner Oberland. Neben dem Destinationsmarketing und der Gästebetreuung beteiligt sich die AUT stark an der Positionierung und strategischen Weiterentwicklung der Destination.

www.andermatt.ch

www.skiarena.ch