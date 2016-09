Bayerisches PilgerbÃ¼ro ist neuer Gesellschafter bei BAYERN TOURISMUS

Das Bayerische Pilgerbüro ist ab sofort neuer Gesellschafter der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (by.TM) – dem stimmten der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der Landesmarketingorganisation zu.

Mit dem Bayerischen Pilgerbüro habe die by.TM einen starken Partner für ihr Urlaubsangebot abseits des Alltags, das unter dem Motto „stade zeiten“ kommuniziert wird. Als Reiseveranstalter im Auftrag der bayerischen Diözesen unterstütze das Bayerische Pilgerbüro seit über 90 Jahren Pilger bei der Planung ihrer Reise. Das Portfolio umfasst Pilger-, Studien- und Wanderreisen.

„Bayern ist mit dem fränkischen sowie dem ostbayerischen Jakobsweg, den vielen Wallfahrtsstätten, Klöstern und den verschiedenen Möglichkeiten für eine spirituelle Meditationswanderung ein beliebtes Ziel für viele Pilger. Wir freuen uns sehr über den kompetenten Zuwachs in diesem wachsenden Reisesegment im Kreis unserer Gesellschafter,“ betont Martin Spantig, Geschäftsführer der by.TM.

Die zukünftige Zusammenarbeit begrüßt auch Weihbischof Wolfgang Bischof: „Bayern spielt in unserem Portfolio für Deutschlandreisen die Hauptrolle. Wir sind hier nicht nur zuhause, sondern tragen auch einen großen Teil zum bayerischen Tourismus bei. Daher ist die engere Zusammenarbeit mit der by.TM für uns ein logischer Schritt, um die Pilgerreisen in Bayern gemeinsam noch zu intensivieren.“ Damit sei die by.TM nach eigenen Angaben die erste Destination in Europa, die die Zusammenarbeit mit den beiden christlichen Kirchen derart strategisch verankert habe.

Im Zuge der neuen Zusammenarbeit sollen die Parallelen betont werden: Orte der Stille finden, sich besinnen und zur inneren Ruhe kommen – das seien nicht nur die Ziele auf dem Wege einer Pilgerwanderung, sondern auch des gesamten Angebots „stade zeiten“ der by.TM. Neben den spirituellem Urlaubsangeboten wie einer Pilgerwanderung oder einem Leben im Kloster auf Zeit würden in diesem Themenbereich auch andere Orte und Aktivitäten zum Abschalten und Sinne einschalten empfohlen, beispielweise eine Auszeit in einer abgelegenen Berghütte ohne Handyempfang oder WLAN.

