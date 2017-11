So unterschiedlich planen Reisende ohne und mit Kindern ihren Urlaub

Wer es nicht selbst erlebt hat, kann es kaum einschätzen: Kinder stellen das Leben ihrer Eltern grundlegend auf den Kopf. Auch auf die Urlaubsplanung haben die Kleinen natürlich einen großen Einfluss.

Während für Reisende ohne Kinder die Destination das wichtigste Kriterium bei der Wahl des Urlaubes ist (53 Prozent), steht für Eltern ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis an oberster Stelle (47 Prozent). Unter den deutschen Eltern wünschen sich außerdem 69 Prozent auch mal ohne ihre Kinder in den Urlaub fahren zu können, bei den Franzosen sind es sogar 80 Prozent. Das sind die Ergebnisse einer Umfrage der Urlaubspiraten. An der Umfrage nahmen insgesamt über 8.400 Nutzer der HolidayPirates Group- Webseiten teil, davon allein 3.500 aus dem deutschsprachigen Raum*.

Für 37 Prozent der Eltern sei eine kinderfreundliche Unterkunft das wichtigste Kriterium bei der Urlaubsplanung, lediglich 14 Prozent der Franzosen sähen dies ähnlich. Nur 19 Prozent achteten außerdem verstärkt auf die Sicherheit des Landes, wenn sie mit ihren Kindern verreisen. Für 13 Prozent spiele außerdem die Distanz zum Urlaubsort eine wesentliche Rolle.

Einfluss der Kinder auf das Reiseverhalten

87 Prozent der Teilnehmer sind sich einig, dass das Reisen mit Kindern die Wahl des Urlaubs beeinflusst. Der Großteil der Teilnehmer ohne Kinder (63 Prozent) sei allerdings davon überzeugt, dass sie auch noch mit Kindern viel reisen könnten. 23 Prozent gaben an, aufgrund ihrer großen Reiselust noch keine Kinder zu haben - bei den Franzosen ist es jeder Zweite. Sie nehmen an, man könne weniger reisen, sobald der Nachwuchs auf der Welt sei.

Beliebte Destinationen mit Kindern vs. ohne Kinder

Für den Urlaub ohne Kinder stünden bei den Befragten weit entfernte Länder wie Australien (41 Prozent), Neuseeland (31 Prozent), die Bahamas (29 Prozent) sowie die Malediven (28 Prozent) hoch im Kurs. Bei der Urlaubsplanung mit Kindern zögen die Deutschen eher europäische Länder wie Griechenland (33 Prozent), Spanien (31 Prozent) oder Italien (31 Prozent) in Betracht. 27 Prozent möchten den Urlaub mit ihren Kindern am liebsten in der Heimat verbringen, damit landet Deutschland auf Platz 4 der beliebtesten Reiseziele der Deutschen mit Kindern.

Weitere Faktoren die bei der Urlaubsplanung eine Rolle spielen

36 Prozent der Deutschen verlassen sich auf die Tipps von Freunden und Familie, wenn es um die Urlaubsplanung geht, bei den Franzosen sind es 55 Prozent, bei den Briten sogar 58 Prozent. Social Media spielt bei den Deutschen im internationalen Vergleich die größte Rolle bei der Urlaubsfindung, jeder Dritte verlässt sich auf die Sozialen Medien, in den anderen befragten Ländern jeweils nur acht bis elf Prozent.

