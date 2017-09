Metropole Ruhr: Ankünfte und Übernachtungen steigen weiter an

Der Tourismus in der Metropole Ruhr wächst: 10 Prozent mehr ausländische Gäste kamen im ersten Halbjahr 2017 in die Region.

In der ersten Jahreshälfte 2017 reisten 2.006.503 Menschen in die Region. Somit verzeichnet die Metropole Ruhr im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 knapp 7,6 Prozent mehr Gästeankünfte. Mit 3.858.882 Übernachtungen liegt die Zahl 5,4 Prozent über den Werten des Vorjahres.

Besonders erfreulich sind die Übernachtungszahlen der ausländischen Gäste. So übertraf sowohl die Zahl der Übernachtungen mit 643.671 (plus 6,9 Prozent) als auch die der Ankünfte mit 348.843 (plus 10,0 Prozent) deutlich die Vorjahreswerte.

Axel Biermann, Geschäftsführer der Ruhr Tourismus GmbH: „Der Tourismus ist für die Metropole Ruhr ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Besonders erfreulich ist die gute Hotelentwicklung in den letzten Jahren. Nur so kann die gestiegene Gästenachfrage auch bedient werden. Durch die konsequente Weiterentwicklung des Tourismus profitiert das gesamte Ruhrgebiet, und zwar nicht nur durch Wertschöpfungs- und Arbeitsplatzeffekte, sondern auch durch eine Imageverbesserung und eine Steigerung der Lebensqualität. Somit leistet der Tourismus einen wichtigen Beitrag zum Standortmarketing der Metropole Ruhr.“



