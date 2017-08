DESTINATION BRAND 16: Welche Themen wurde im Zeitverlauf bedeutender?

Mitten in der Hochsaison deutscher Reiseziele zeigt sich, welche Urlaubsthemen und Aktivitäten angesagt sind. Urlaubsthemen, die 2010 von hohem Interesse waren, müssen es heute schon nicht mehr sein. Ergebnisse der aktuellen DESTINATION BRAND 16 Studie zeigen der Branche die Gewinner-Themen im Zeitvergleich.

Innerhalb der letzten 6 Jahre legten demnach die Themen Kulinarik (kulinarische/gastronomische Spezialitäten genießen) mit 6%-Punkten, Shopping (Shoppingmöglichkeiten nutzen) mit 4%-Punkten, Filmtourismus (einen Drehort für einen Film besuchen) und Golf (Golf spielen, nicht Minigolf) jeweils mit 3%-Punkten am deutlichsten zu. Allerdings von unterschiedlichem Ausgangsniveau: Während Kulinarik in der aktuellen Erhebung Platz 5 von 61 Urlaubsthemen einnehme, stehe Golf am absoluten Ende des Rankings zum Interessentenpotential.

Insgesamt habe die Bedeutsamkeit von Themen beim Reisen der Deutschen zugenommen, da diese im Vergleich zu den Erhebungen der vergangenen Jahre mit einem höheren Interessenspotenzial belegt würden. Hintergrund ist die von inspektour aus Hamburg durchgeführte, jährlich stattfindende Studienreihe DESTINATION BRAND, die im Befragungszeitraum Nov./Dez. 2016 zum dritten Male nach 2010 und 2013 sich mit der Themenkompetenz von deutschen Reisezielen befasst.

Deutschlandweit repräsentativ wurden Einschätzungen und Bewertungen von 17.000 Probanden im Alter von 14 bis 74 Jahren über insgesamt 172 deutsche Reiseziele online erhoben.

www.destination-brand.de