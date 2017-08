Berliner Wirtschaft profitiert vom Tourismus so stark wie nie

Die Tourismuswirtschaft der deutschen Hauptstadt hat einen neuen Umsatzrekord erzielt. Der Bruttoumsatz durch Berlin-Besucher ist in den letzten zwei Jahren um rund eine Milliarde Euro auf 11,58 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen.

Das ergebe eine neue Studie zum Wirtschaftsfaktor Tourismus 2016, die im Auftrag von visitBerlin von der dwif-Consulting GmbH erstellt wurde. Im ersten Halbjahr 2017 setzte sich der positive Trend fort - aber längst nicht in dem Maße wie in den Jahren vorher: Die Zahl der Übernachtungen in den Hotels und Pensionen stieg nur moderat um 1,8 Prozent auf 14,7 Millionen. Für Berlin ein eher schwaches Wachstum.

Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe: „Die Tourismusentwicklung von Berlin ist seit vielen Jahren eine Erfolgsgeschichte. Berlin wird international als Stadt der Freiheit und der Toleranz wahrgenommen. Wir werden für Akzeptanz und Stadtverträglichkeit weiterarbeiten.“

Erstes Halbjahr 2017: Beliebtheit Berlins bei deutschen Gästen wächst weiter

56 Prozent der Berlin-Gäste im ersten Halbjahr kamen demnach aus dem Inland, 44 Prozent aus dem Ausland. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg heute mit. Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin: „Erfreulich: Die Zahlen aus unserem wichtigsten Markt, Deutschland, wachsen stabil. In den Auslandsmärkten spiegelt sich nicht nur bei uns die weltweite Verunsicherung wider.“

Während im ersten Halbjahr 2017 die Besucherzahlen aus Frankreich und Großbritannien stiegen, waren die Zahlen aus Dänemark, den Niederlanden und Italien rückläufig. Von Übersee kamen mehr Besucher nach Berlin. Die Zahl der Übernachtungen aus den USA stieg um 8,7 Prozent, die chinesischer Gäste sogar um 17,3 Prozent.

Mehr Kongressbesucher im ersten Halbjahr

Ebenfalls angestiegen ist die Zahl der Gäste, die zu einem Kongress nach Berlin reisten. Im ersten Halbjahr 2017 kamen 4,96 Millionen Kongress- und Fachbesucher (+1,8 % im Vergleich zum Vorjahr) zu 64.000 Veranstaltungen (+1,9 %). Die Business-Gäste übernachteten 3,9 Millionen Mal in Berlin – ein Plus von 8 Prozent. Damit wurde ein Viertel aller Hotelübernachtungen von Kongressteilnehmern gebucht.

Analyse: Auf jedes gebuchte Hotelbett kommt mindestens ein Gast auf dem Schlafsofa

Zu den 31 Millionen Übernachtungen, die 2016 in der Hotellerie gezählt wurden, kämen laut Studie 33,2 Millionen Übernachtungen von Besuchern, die bei Freunden und Verwandten nächtigten. Knapp fünf Millionen Übernachtungen entfielen demnach zusätzlich auf Gäste, die bei Privatvermietern oder im Bereich der Sharing Economy buchten. Die größte Gruppe der Berlin-Gäste bilden die Tagesbesucher mit 109 Millionen Aufenthaltstagen.

Gastgewerbe und Einzelhandel profitieren am meisten

Es reisten nicht nur mehr Gäste in die Stadt – sie gäben auch mehr Geld aus als noch vor zwei Jahren. Im Durchschnitt lasse jeder Berlin-Besucher pro Tag 64,89 Euro in der Stadt. Bei Hotelgästen lieget der Betrag sogar bei 205,80 Euro pro Tag. Gäste, die bei privaten Vermietern wohnten, gäben durchschnittlich 107,50 Euro pro Tag aus.

Zahlreiche Branchen profitierten vom Tourismus. 48 Prozent des touristischen Umsatzes flössen dem Berliner Gastgewerbe zu. Jeden dritten Euro gäben die Gäste im Einzelhandel aus. Der Rest – rund 20 Prozent – entfalle auf Dienstleistungen, wie den öffentlichen Nahverkehr und Veranstaltungstickets.

www.visitberlin.de