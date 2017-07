Studie: Was unterscheidet die Generationen im Reiseverhalten?

In einer aktuellen Studie hat das Online-Reiseportal eDreams die Entwicklung des Reiseverhaltens verschiedener Generationen analysiert. Eines wird besonders deutlich: Die persönliche Reisebiografie beginnt deutlich früher als bei ältereren Generationen.

Für die Studie seien 13.000 Verbraucher in acht Ländern* befragt worden. Laut Studie stehen bei jungen Generationen internationale Urlaubsreisen heute schon wesentlich früher und vor allem häufiger auf dem Programm, als dies noch bei den Eltern oder Großeltern der Fall war. Fernreiseziele sind dabei besonders beliebt.

Millennials versus Baby Boomer: Jung und Alt im Vergleich

Die globale Studie zeige demnach, dass sich das Reiseverhalten der Millennials (18- bis 29-Jährige) deutlich von dem der Baby Boomer (über 50-Jährige) unterscheide. So gaben nur 19 Prozent der Baby Boomer an, vor dem fünften Lebensjahr im Ausland gewesen zu sein. Unter den Millennials seien mit 54 Prozent knapp dreimal so viele bereits vor dem fünften Lebensjahr außerhalb Deutschlands unterwegs gewesen. Nur knapp 13 Prozent der Millennials waren vor dem 18. Lebensjahr noch nicht im Ausland. Auch bei der Anzahl der bereisten Länder lägen die Millennials klar vorne. Während Baby Boomer bis zu ihrem 18. Lebensjahr durchschnittlich drei Länder bereisten, hätten Millennials mit sechs Ländern in ihrem jungen Leben bereits deutlich mehr von der Welt gesehen.

Reisen ist heute fester Bestandteil in Kindheit und Jugend

Laut Umfrageergebnissen seien 60 Prozent der Generation Z (bis 18 Jahre) bereits im Alter von fünf Jahren mindestens einmal im Ausland gewesen. Jedes vierte Kind (25%) sei heute sogar schon mit zwei Jahren erstmalig im Ausland unterwegs gewesen, so die Studie. Das zeige deutlich, dass Kinder heute mehr von der Welt sähen als jemals zuvor. Zum Vergleich: Die Generation der Baby Boomer hatte durchschnittlich im Alter von 19 Jahren zum ersten Mal ausländischen Boden unter den Füßen, 20 Prozent von ihnen waren mit 30 Jahren noch nicht im Ausland. Das globale Durchschnittsalter der älteren Generationen für Auslandsreisen lag insgesamt bei 13 Jahren.

Häufiger, günstiger, weiter: So hat sich das Reisen verändert

51 Prozent der Befragten gaben an, deutlich mehr zu reisen als noch vor zehn Jahren. Dabei scheinen besonders zwei Gründe ausschlaggebend für die wachsende Reiselust: Fast die Hälfte (48%) gab an, dass Reisen heutzutage einfacher sei als noch vor zehn Jahren. 43 Prozent nannten zudem ein höheres verfügbares Einkommen als Grund, mehr reisen zu können. Unter den Europäern erfreuten sich besonders Fernreisen großer Beliebtheit. So gaben 55 Prozent an, im Gegensatz zu ihrer Kindheit, heute regelmäßig Fernreisen zu unternehmen.

"Unsere Möglichkeiten, die Welt zu erkunden, sind heute größer als je zuvor", erklärt Danna Dunne, CEO von eDreams. "Es ist also kaum verwunderlich, dass unsere Kinder schon jetzt weitgereist sind und Orte kennenglernt haben, die für unsere Eltern und Großeltern sicherlich noch nicht auf dem Reiseplan standen. Durch die großen Fortschritte in Infrastruktur und Technologie ist das Reisen heute nur noch einen Klick entfernt."

Diese Studie wurde von One Poll ausgeführt. 13.000 Verbraucher aus 8 Ländern wurden befragt. Je 2.000 Verbraucher aus Deutschland, Großbritannien, USA, Spanien und Frankreich und je 1.000 aus Schweden, Portugal und Italien.

Die gesamten Ergebnisse der internationalen Studie gibt es hier: http://ots.de/T6hAI