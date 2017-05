Schweizer Index fÃ¼r die touristische Entwicklung: Hoffnung auf Erholung

Schweiz Tourismus hat den Index für die Touristische Entwicklung (ITE) für das Jahr 2016 vorgelegt. Das Ende des Abschwungs deutet sich an.

Der ITE bildet die Entwicklung der wirtschaftlichen Grundlage des Schweizer Tourismus ab. Dazu werden neben Logiernächten in der Hotellerie auch die Parahotellerie sowie der Tagestourismus bewertet. Der Index hat sich von 2015 auf 2016 um 0.4 Punkte verschlechtert, was aber nach den starken Rückgängen in den beiden Vorjahren ein deutlich abgebremstes Minus ist.

Insbesondere der Tagestourismus und die Parahotellerie hatten 2016 mit positiven Zahlen zu dieser Verlangsamung des Indexrückganges beigetragen. Damit zeige der ITE laut Schweiz Tourismus Hinweise auf ein Ende der Talfahrt und gebe Hoffnung für eine Erholung im Laufe des Jahres 2017.

