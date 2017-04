ThÃ¼ringen: Guter Start ins Reformationsjahr

Mit einem Plus von 7 % bei den Gästeankünften, allerdings nur 2,5 % bei den Übernachtungen in den Thüringer Beherbergungsbetrieben ist das Reiseland Thüringen gut in das Reformationsjahr gestartet.

Insgesamt kamen demnach 205.637 Gäste in den Freistaat, die 535.293 Übernachtungen buchten. Besonders beliebt waren die Reisegebiete Thüringer Wald (+9,5% mehr Gäste, +3,9 % mehr Übernachtungen) und die Städte Eisenach, Erfurt, Jena und Weimar mit einem Plus von 7,9% mehr Gästen und +4,1 % mehr Übernachtungen.

Bärbel Grönegres, Geschäftsführerin der Thüringer Tourismus GmbH freut sich insbesondere über den Zuwachs bei den Gästen aus dem Ausland: „Hier konnten wir +22,8% mehr Gäste und +18,4% mehr Übernachtungen verbuchen. Das bestätigt, dass wir die richtigen Themen bei den richtigen Zielgruppen angesprochen haben.“.

Bild: Fotograf: Maik Schuck, Bildrechte: weimar GmbH