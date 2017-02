Berlin schwÃ¤chelt: Unterdurchschnittliches Wachstum

Kaum zu glauben, dass wir das noch einmal schreiben müssen: Berlin wächst schwächer als der Bundesdurchschnitt.

Der Berlin-Tourismus hat sich im vergangenen Jahr moderat entwickelt: Die Zahl der Übernachtungen der Berlin-Besucher ist um 2,7 Prozent auf mehr als 31 Millionen gestiegen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt. Erstmals liegt die Zahl der internationalen Gäste über der Fünf-Millionen-Marke. Besonders viele Besucher kamen aus den Ländern Großbritannien, USA und Spanien. Zum ersten Mal befindet sich auch Israel unter den Top-10 Ländern, aus denen die meisten Übernachtungen gezählt wurden. Mit 54,4 Prozent haben die deutschen Gäste nach wie vor den größten Anteil an den Gesamtübernachtungen.

„Berlin ist zur touristischen Top-Destination geworden, die in der Branche weltweit als Vorbild gilt“, sagt Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. „Unser Erfolg im Tourismus beruht auf Kreativität, unserer Willkommenskultur, der harten Arbeit der Hotelbetriebe und vieler weiterer Akteurinnen und Akteure im Tourismussegment. Damit sichert der Tourismus inzwischen das Einkommen von mehr als 240.500 Menschen in unserer Stadt.“ Pop kündigt an, im laufenden Jahr ein neues Tourismuskonzept zu erarbeiten. „Darin wird es erstmals auch darum gehen, Kriterien für stadtverträglichen und nachhaltigen Tourismus zu berücksichtigen.“

„Berlin hat sich in einem schwierigen internationalen Umfeld als Top-3-Destination in Europa behauptet“, sagt Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin, etwas selbstkritischer. „Um weiterhin erfolgreich zu sein, müssen wir die Anbindungen für interkontinentale Besucher verbessern. Nach Jahren des Wachstums ist es jetzt an der Zeit, gemeinsam mit allen Akteuren die touristische Infrastruktur der Zukunft zu gestalten.“

Mehr als die Hälfte aller Besucher kommt wegen Kunst und Kultur

Der klassische Berlin-Besucher sei im Durchschnitt 39,3 Jahre alt. Im Schnitt bleiben die Gäste 2,4 Tage in der Stadt. Besucher aus dem Ausland bleiben mit 2,8 Tagen wiederum länger als die deutschen Berlin-Urlauber. Die drei wichtigsten Gründe für eine Reise in die deutsche Hauptstadt seien die Sehenswürdigkeiten, das Kunst- und Kulturangebot sowie Stadtbild und Architektur.

Unter dem Claim BERLIN 365/24 werde eben jenes Kunst- und Kulturangebot seit inzwischen einem Jahr von visitBerlin in Zusammenarbeit mit Kulturprojekte Berlin weltweit vermarktet. Die deutsche Hauptstadt habe als Kultur- und Veranstaltungsort im Vergleich zu anderen europäischen Metropolen eine herausragende Bedeutung.

Ein Viertel aller Übernachtungen durch Kongressbesucher generiert

Positiv habe sich 2016 das Berliner Kongress-Geschäft entwickelt. Mit 7,7 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr generierte das Kongressgeschäft rund ein Viertel der mehr als 31 Millionen Hotelübernachtungen 2016 in Berlin. Dies gehe aus der aktuellen Kongress- Statistik* des visitBerlin Berlin Convention Office hervor.

Insgesamt reisten im vergangenen Jahr mehr als 11,5 Millionen Teilnehmer zu rund 137.500 Veranstaltungen in die deutsche Hauptstadt. Das entspreche einem Wachstum von rund zwei Prozent sowohl bei der Anzahl der Teilnehmer als auch bei den Veranstaltungen. Rund 2,4 Millionen internationale Teilnehmer wurden 2016 bei Veranstaltungen in Berlin gezählt, damit

reiste jeder fünfte Besucher aus dem Ausland in die deutsche Hauptstadt.

Berlin ist Stadt für Zukunftsthemen, Medizin und Forschung

Immer mehr Kongresse in Berlin beschäftigten sich mit Zukunftsthemen. Prominente Beispiele seien der World Health Summit, die Re:publica oder die TechCrunch Disrupt Berlin, die im Dezember 2017 von London nach Berlin wechsele. 16 Prozent aller Berlin-Veranstaltungen des vergangenen Jahres könnten den Branchen „Medizin, Wissenschaft, Forschung“ zugeordnet werden (2015: 12 Prozent). Auf Platz zwei folgen Kongresse aus dem Bereich „IT, Elektronik, Kommunikation“ mit 13 Prozent.

Infografik: visitBerlin