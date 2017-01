Die "Lutheraner" kommen: ThÃ¼ringen verzeichnet deutliches Ãœbernachtungsplus im Reformationsmonat

Ein goldener Oktober für den Thüringer Tourismus: Rund ein Viertel mehr Übernachtungen ausländischer Gäste zählt der Reformationsmonat 2016 in Thüringen.

Mit rund 500.000 zusätzlichen Tagestouristen aus dem In- und Ausland rechnet die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) allein aufgrund der Luther-Feierlichkeiten 2016/2017 – die aktuellen Ankunfts- und Übernachtungszahlen für Thüringen bekräftigen jetzt diese erste Einschätzung.

Ein Viertel mehr Amerikaner

Wie das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) mitteilt, gab es rund 60.200 Übernachtungen ausländischer Gäste im Oktober 2016 in Thüringen. Das sind 24,5 Prozent mehr als im Monat zuvor. Auch die Ankünfte aus dem Ausland stiegen um 20 Prozent. „Das war der erste große internationale Aufschlag im Luthertourismus sowie die Olympiade der Köche in Erfurt, die mehrere tausend ausländische Gäste nach Thüringen zog“, sagt Bärbel Grönegres, Geschäftsführerin der Thüringer Tourismus GmbH. Durchschnittlich 2,4 Tage blieben die internationalen Gäste im Freistaat.

Ebenso positiv entwickelten sich die Zahlen von Januar bis Oktober 2016. Hier verzeichnet Thüringen insgesamt 4,1 Prozent mehr Ankünfte aus dem Ausland als im Vorjahreszeitraum: beispielsweise ein Viertel mehr Amerikaner (25,2 Prozent) besuchten Thüringen und auch andere Märkte bewegten sich in einem deutlichen Plus, darunter Großbritannien, Niederlande und Österreich. „Diese Märkte stehen bereits seit einiger Zeit im Fokus unserer Marketingaktivitäten“, so Bärbel Grönegres weiter. „Die Zahlen zeigen, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind.“

Thüringen-MERIAN auf Englisch

Aktuell werde das Reiseland Thüringen zum Beispiel über das Kultur- und Reisemagazin „MERIAN“ bekannter gemacht. Eine deutschsprachige Thüringen-Ausgabe erschien bereits im Dezember letzten Jahres – jetzt gibt es die 137 Seiten Lutherland Thüringen auch auf Englisch. „Wir nutzen den englischen Thüringen-MERIAN im Kontakt mit internationalen Journalisten oder Reiseveranstaltern. Sie profitieren von hochwertigen Reise-Inhalten und wissen, sie zu verbreiten“, sagt Bärbel Grönegres.

Während der Lutherdekade und nun besonders im Reformationsjubiläum 2017 pflege die TTG als touristische Marketingorganisation Thüringens intensiven Kontakt zu Multiplikatoren der nationalen und internationalen Tourismusbranche sowie aus der Kultur- und Kirchenlandschaft. Sie tut dies in bewährter Zusammenarbeit mit dem Reformationsbeauftragten der Thüringer Landesregierung Thomas A. Seidel: „Unser gemeinsames Ziel ist es, das Lutherland Thüringen mit seinen vielfältigen Kultur- und Naturschätzen weltweit bekannter zu machen", erklärt Seidel. Dafür gibt es www.thueringen-entdecken.de ab sofort auch in vier Sprachen: Englisch, Niederländisch, Französisch und Dänisch.

www.lutherland-thueringen.de

www.thueringen-entdecken.de