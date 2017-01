Erster DESTINATION BRAND AWARD: MÃ¼nchen und Bayern vorne

Erstmalig wurde gestern von inspektour auf dem fvw Destination Germany Day im Zuge der CMT in Stuttgart der DESTINATION BRAND AWARD verliehen, und zwar in den Kategorien Kulinarische Reise, Landurlaub/Urlaub auf dem Bauern- und Winzerhof sowie Kulturreise.

Hintergrund ist die von inspektour aus Hamburg durchgeführte jährlich stattfindende Studienreihe DESTINATION BRAND, die im Befragungszeitraum Nov./Dez. 2016 zum dritten Male nach 2010 und 2013 sich mit der Themenkompetenz von deutschen Reisezielen befasst. Entsprechend jährlich versetzt wird zum einen zur Markenstärke von Destinationen sowie zum anderen zu ihren Profileigenschaften die deutschsprachige Bevölkerung befragt.

Die Untersuchungsschwerpunkte bei dieser Erhebung seien das allgemeine Interesse an Urlaubsthemen (reisezielunabhängig) der Deutschen, die Beurteilung der Themeneignung je Destination (gestützt und Top of Mind) sowie die Ableitung von Themen-/Zielgruppen-Kombinationen als Produkt-/Marktsegmente. Deutschlandweit repräsentativ wurden Einschätzungen und Bewertungen von mehr als 17.000 Probanden im Alter von 14- bis 74 Jahren über insgesamt 172 deutsche Reiseziele online erhoben. Insgesamt lägen Ergebnisse und Erkenntnisse für 63 Reise-Themen vor.

Platz 1 bei der von der (potenziellen) Nachfrage bewerteten Themeneignung zum Thema „Kulinarischen Reise“ belegt nach Meinung der Deutschen die Destination München (Platz 2 geht an Bayern, Platz 3 an die Mosel). Bei der Themeneignung „Kulturreise“ belegte ebenfalls die Destination München den ersten Platz (Platz 2 belegt hier Dresden, Platz 3 Berlin). Damit erhält München gleich zweimal die begehrte Auszeichnung in der Themenkompetenz.

Bei der Bewertung des bestgeeigneten Reiseziels in Deutschland für einen „Landurlaub/Urlaub auf dem Bauern- und /Winzerhof“ belegt die Destination Bayern den Spitzenplatz (Platz 2 Allgäu, Platz 3 Schwarzwald).

In der aktuellen Studie zeige sich insgesamt, dass die Bedeutsamkeit von Themen beim Reisen der Deutschen zunimmt, da diese im Vergleich zu den Erhebungen der vergangenen Jahre mit einem höheren Interessenspotenzial belegt wurden.

Die TOP 3 Themen aus Sicht der Deutschen für den Deutschlandtourismus seien für die kommenden Jahre: „Spektakuläre Landschaft erleben“, „sich in der Natur aufhalten“ sowie „Städtereise“.

DESTINATION BRAND AWARD

TOP 10 Destinationen in der Kategorie Kulinarische Reise

München Bayern Mosel Schwarzwald Hamburg Bodensee Nordsee Metropolregion München Oberbayern Allgäu

TOP 10 Destinationen in der Kategorie Landurlaub/Urlaub auf dem Bauern- und Winzerhof

Bayern Allgäu Schwarzwald Oberbayern Bayerischer Wald Lüneburger Heide Nordsee Mecklenburg-Vorpommern Schleswig-Holstein Mosel

TOP 10 Destinationen in der Kategorie Kulturreise

München Dresden Berlin Bayern Hamburg Potsdam Köln Weimar Kulturstadt Europas Metropolregion München Metropolregion Hamburg

www.destination-brand.de

www.inspektour.de