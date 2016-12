FH WestkÃ¼ste verÃ¶ffentlicht Tourismusatlas Deutschland

Anderthalb Jahre Schaffenszeit, 19 Autorinnen und Autoren, vier Herausgeber – ein kleines Projekt war der neue „Tourismusatlas Deutschland“, den das Institut für Management und Tourismus (IMT) der FH Westküste jetzt veröffentlicht hat, sicher nicht.

Insgesamt 48 Themen aus dem touristischen Bereich finden dem enstprechend mit Erklärungen und Infografiken auf jeweils zwei Seiten Berücksichtigung. Damit gibt das Buch bspw. einen Überblick über die Position Deutschlands im globalen Vergleich, erläutert die touristische Infrastruktur und beschreibt das Reiseverhalten der Deutschen. Neben der Verdeutlichung vieler Hintergründe und Zusammenhänge ging es den Autorinnen und Autoren des IMT insbesondere auch darum, auf die zukünftigen Trends und Herausforderungen einzugehen.

„Seit der Veröffentlichung des Bandes „Freizeit und Tourismus“ aus der Reihe „Nationalatlas der Bundesrepublik Deutschland“ im Jahr 2000 gab es keine Publikation mehr, welche den Tourismus in Deutschland in prägnanter und anschaulicher Form beleuchtet“, so Prof. Dr. Bernd Eisenstein, Direktor des IMT und Mit-Herausgeber des Werkes. Mit dem Atlas wird daher nicht nur eine Lücke in der wissenschaftlichen Literatur geschlossen, sondern mit aktuellen Daten die hohe Bedeutung des Tourismus in Deutschland gewürdigt.

Der Atlas richtet sich an Studierende des Tourismus und der Geographie, an Mitarbeiter im Stadt- und Tourismusmarketing sowie in touristischen Verbänden und an weitere touristische Akteure. Auch für die interessierte Öffentlichkeit ist er eine sicherlich spannende Lektüre.

Das Werk ist ab sofort über den Buchhandel zu beziehen: Tourismusatlas Deutschland

www.imt-fhw.de