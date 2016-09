Lastminute-Studie: Mundpropaganda weniger bedeutend?

Eine Umfrage von lastminute.de hat das Reiseverhalten der Deutschen untersucht. Demnach spielen Tipps von Freunden und Bekannten keine so große Rolle. Das könnte jedoch auch an der Fragestellung liegen und zeigt die Schwäche derartiger Studie.

Der “Urlaub im Kopf” beginne für mehr als die Hälfte hierzulande (64 Prozent) demnach virtuell. Tatsächlich bitte laut Studie jedoch nur jeder Zehnte (12 Prozent) die eigenen Freunde und Bekannte um Tipps. Mundpropaganda funktioniert jedoch auch ohne eine "Bitte" nach Tipps, was durch eine solche Befragung natürlich nur bedingt festgestellt werden kann.

Zudem seien die Deutschen laut Studie weniger abenteuerlustig als behauptet. Bevorzugt würden die touristischen Städte-Hotspots Amsterdam (51 Prozent), Paris (48 Prozent) und London (47 Prozent) gebucht. Was abenteuerlustig ist, definiert aber wohl jeder für sich - und auch eine solche Reise kann für manchen ja ein Abenteuer sein.

Vor Ort sei man gerne “vernetzt” und nutze dafür hauptsächlich das eigene Smartphone (36 Prozent), um sich durch den Großstadtdschungel zu kämpfen.

Übernachtet werde vorwiegend im komfortablen 4* Hotel (53 Prozent). Auch europaweit soll Luxus und Komfort auf Reisen an erster Stelle stehen: rund die Hälfte aller Engländer (48 Prozent), Spanier (57 Prozent) und Italiener (47 Prozent) nächtigten am liebsten im 4* Hotel. Lediglich die Franzosen schlafen laut Studie gern in einer Ferienwohnung (47 Prozent).

Deutsche Urlauber reisten gerne mit ihren Liebsten, also Freunden und Familie (61 Prozent). Lediglich jeder Fünfte sei mutig genug, das Urlaubsland auf eigene Faust zu entdecken, jedoch auch nur dann, wenn das Smartphone (92 Prozent) und die Kamera (62 Prozent) immer griffbereit seien.

Pro Jahr werde auf diese Weise etwa zweimal (30 Prozent) für jeweils elf bis 20 Tage geurlaubt (31 Prozent) und es würden rund 2.400 € ausgegeben. Sparsamer seien nur noch die Engländer, welche pro Jahr gerade mal rund 2.380 Euro ausgäben.

Zudem ändere ein betagtes Alter anscheinend nichts an den Reisestandards und -vorlieben der Deutschen: auch mit 80 Jahren will demnach jeder Zehnte (10 Prozent) weiterhin ins Ausland reisen, mit 90 Jahren dies zumindest noch im eigenen Land tun. Im Schnitt reisten Deutsche in ihrem Leben zwischen zehn und zwölf mal ins Ausland (18 Prozent).

Diese Umfrage sei im Auftrag von lastminute.de durch OnePoll durchgeführt. Insgesamt wurden demnach 6.000 Erwachsene in fünf Ländern (1000 in Deutschland, 2000 in Großbritannien, 1000 in Frankreich, 1000 in Italien, 1000 in Spanien) befragt. Die Umfrage wurde online durchgeführt. Alle Zahlen seien gewichtet und repräsentativ für alle Erwachsene (18+) im jeweiligen Land.

http://www.lastminute.de