Die Krisen-App für den modernen Reisenden

Mit seiner Global Monitoring App bietet das Tübinger Unternehmen A3M erstmalig eine mobile Anwendung für Privatreisende an, mit der sich Nutzer laufend über die weltweite Sicherheitslage informieren können.

Bereits zuvor stand die App Unternehmen und deren Mitarbeitern auf Geschäftsreisen zur Verfügung. Nun sollen sämtliche User von der Reisesicherheits-App profitieren. Im ersten Monat sei die Nutzung kostenfrei.

Mit der Global Monitoring App verfügten Nutzer über ein effektives Frühwarn- und Informationssystem. Dadurch können sie sich kontinuierlich über Risiken wie politische Unruhen, Terrorismus, Streiks, aber auch Naturkatastrophen wie Hurrikans, Tsunamis oder Erdbeben auf dem Laufenden halten. Die App informiere Nutzer weltweit über Gefahren und Ereignisse in der jeweiligen Umgebung und versorge sie mit Warnungen und Verhaltenshinweisen.

Die User erhielten aktive Benachrichtigungen in Form von Push-Meldungen über Gefahren am jeweiligen Standort, ortsabhängige und flächenbasierte Warnungen sowie eine Übersicht aller weltweit aktuellen Risiko-Quellen auf einer Karte. Zudem beinhalten sie eine Einstufung aller Gefahren in eine von über 40 Ereigniskategorien sowie eine Übersicht der individuellen Risiken.

„Das Thema Sicherheit spielt für Reisende weltweit eine wachsende Rolle“, kommentiert Tom Dillon, Geschäftsführer von A3M. „Mit unserer App bieten wir Reisenden ein ebenso schnelles wie verlässliches Tool, um sich unterwegs über die aktuelle Gefahrenlage am jeweiligen Standort sowie auf der ganzen Welt auf dem Laufenden zu halten.“

A3M gilt in der Tourismus-Branche seit Jahren als Experte für Krisenbeobachtung und Warnsysteme. Führende Reiseveranstalter wie TUI, DER Touristik, Thomas Cook, FTI und Studiosus nutzen die Alerts, um zum Teil vollautomatisiert ihre Kunden bei entsprechenden Gefahren per SMS zu warnen.

Erhältlich ist die App im Playstore für Android-Geräte sowie im iTunes Store für Apple-Geräte. Die Preismodelle reichen von 99 Cent für eine dreitägige Nutzung bis hin zu 19,99 Euro für ein Jahres-Abonnement. Der erste Monat ist kostenfrei.

https://play.google.com/store/apps/details?id=greenzone.ug.globalmonitoring

https://itunes.apple.com/de/app/global-monitoring/id1297008325

www.global-monitoring.com/de/global-monitoring-app