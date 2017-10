Nominierungen zum Deutschen Tourismuspreis: Online-Voting für Publikumspreis startet

Fünf von 62 Bewerbern stehen im Finale des Deutschen Tourismuspreises 2017. Sie sind für drei Preise der Jury und einen Publikumspreis nominiert.

Heute startet die Online-Abstimmung für den Publikumspreis: Bis zum 13. November können Internetnutzer unter www.deutschertourismuspreis.de ihre Stimme für den jeweiligen Favoriten abgeben. Am 23. November werden die Preisträger im Rahmen des Deutschen Tourismustages in Mannheim gekürt. Eine Jury aus 19 Tourismusexperten und Medienvertretern hatte die fünf Finalisten nach den Kriterien Innovationsgrad, Qualität, Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ausgewählt.

Die Nominierten in alphabetischer Reihenfolge:

Bodenmais Tourismus & Marketing GmbH

Musikkapelle gesucht!

Unter dem Motto „Sie machen die Musik – wir machen den Rest“ setzt das bayerische Bodenmais auf eine Nische. Die Tourismusorganisation organisiert Ausflüge für Musikkapellen – mit Übernachtung, individuellem Rahmenprogramm und Reiseleitung. Der Clou: Neben Wanderungen und Verköstigungen ist ein Auftritt vor Publikum eingeplant – zum Beispiel zum Frühschoppen auf dem Marktplatz. Dafür gibt es ein Honorar von 200 Euro für die Vereinskasse.

www.bodenmais.de



DOCK INN GmbH

DOCK INN Hostel Warnemünde

Deutschlands erstes Hostel aus upgecycelten Überseecontainern bietet seinen Gästen mehr als einen stylischen Schlafplatz. Hafensauna und Kino laden zum Entspannen ein, zum Auspowern geht es in die Boulderhalle und den Zockercontainer. 64 Zimmer haben in den aufgemöbelten Containern Platz. Im maritim-industriellen Design können Reisende und Gruppen in Doppelzimmern, Suiten oder Mehrbettzimmern übernachten.

www.dock-inn.de



Ostfriesland Tourismus GmbH

Agile Tourismusorganisation am Beispiel Ostfriesland

Wie kann ein kleines Team mit wenigen Mitteln Aufgaben schnell und kreativ lösen? In ihrem Change-Management-Prozess setzt die Ostfriesland Tourismus GmbH auf Kaizen. Bei dem japanischen Managementkonzept geht es darum, Abläufe immer weiter zu verbessern. Agiles Projektmanagement hilft dabei, alle Unternehmensbereiche ständig zu evaluieren und anzupassen. Dadurch entstehen Freiräume für neue Ideen, vor allem fürs Online-Marketing.

www.ostfriesland.de



Ruhr Tourismus GmbH

1. Tag der Trinkhallen

Seit rund 150 Jahren gehört das „Büdchen umme Ecke“ zum Revier. Grund genug, die Budenkultur am 20. August 2016 mal richtig zu feiern. 180 Kioske machten am 1. Tag der Trinkhallen mit. In 50 von ihnen begeisterten regionale Künstler unter dem Motto „Kumpels, Klümpchen & Kultur“ mit Weltmusik, Jazz oder Poetry Slam die Kundschaft. Ein Programmheft mit Budenstickern und Geschichten über die Budenbetreiber hatte neugierig gemacht und lockte Einheimische und Besucher an.

www.tagdertrinkhallen.ruhr



Tourismusverband Ostbayern e.V. & Bayern Reisen & Service GmbH

Digitale Vertriebsstrategie für Klein- und Kleinstvermieter

Wer mehr Übernachtungsgäste willkommen heißen möchte, der sollte online buchbar sein. Das Tool „Onlinebuchung-Ostbayern“ macht es auch kleinen Vermietern einfach, auf den entsprechenden Portalen präsent zu sein – ohne sich um Schnittstellen und einzelne Vertriebspartner kümmern zu müssen. Die zentrale Betreuung und das Channelmanagement übernimmt die Bayern Reisen & Service GmbH, ein Tochterunternehmen des Tourismusverbandes Ostbayern e.V.

www.onlinebuchung-ostbayern.de



https://www.deutschertourismuspreis.de/