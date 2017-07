Tourismus Award Bayerischer Wald 2017 ausgeschrieben

Damit möglichst viele Innovative Ideen bekannt und weitere Unternehmer in der Region zur Umsetzung neuer Ideen ermutigt werden, wird auch 2017 der Tourismus Award Bayerischer Wald ausgeschrieben.

Bereits zum sechsten Mal lobt der Tourismusverband Ostbayern e.V. den begehrte Preis aus, mit dem innovative und kreative Angebote touristischer Leistungsträger in den Kategorien "Innovativster Gastgeber", "Innovativstes Outdoor-Angebot", „Innovativstes Kultur-Angebot“ sowie „Innovativstes Angebot Nachhaltigkeit/Stade Zeiten“ ausgezeichnet werden. Jeder Gewinner erhält ein Online-Marketingpaket im Wert von 1.500 Euro. Darüber hinaus profitieren alle Bewerber von medialer Darstellung in der Presse, im Rundfunk und im Internet.

Die Bekanntgabe der Jury-Entscheidung erfolgt am 26. November 2017 auf einer Gala in den Joska Kristall-Erlebniswelten in Bodenmais. Bewerbungsschluss für den Tourismus Award Bayerischer Wald 2017 ist der 22. September 2017.

Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen können beim Tourismusverband Ostbayern e.V. angefordert werden.

www.ostbayern-tourismus.de