TrustYou und DEHOGA Bayern küren die bestbewerteten Hotels in Bayern

TrustYou und der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern haben vor Kurzem im Rahmen ihrer langjährigen Partnerschaft die bestbewerteten Hotels des Jahres 2016 ausgezeichnet.

DEHOGA Bayern-Mitgliedsbetriebe, die einen ausgezeichneten TrustScore von 91 und mehr aufgewiesen haben, erhielten den “Award of Excellence”, um die hervorragende Qualität der Hotels basierend auf Gästebewertungen auszuzeichnen. TrustYou überreichte den Top 30 Betrieben in Bayern das Zertifikat persönlich, um diese gute Leistung besonders zu honorieren. Von 100 möglichen Punkten hat das Hotel Alpenkönig in Oberstaufen den ersten Platz mit 97,99 belegt, gefolgt von Pension Haus Waldeck in Philippsreuth (97,71) und dem Allgäu Hotel Tanneck in Fischen (97,59).

Dr. Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des DEHOGA Bayern, erklärt: “Wir sind stolz, dass über 140 Mitgliedsbetriebe einen TrustScore von 91 und mehr haben und sehen dies als ein aussagekräftiges Aushängeschild für das hohe Niveau der bayerischen Hotellerie. Wir erachten TrustYous numerische und semantische Analysemethoden als besonders wertvoll, um im heutigen digitalen Zeitalter die Angebotsqualität besser messen und das Hotelprodukt an das Feedback und die Wünsche der Gäste genau anpassen zu können. Wir empfehlen Hotels grundsätzlich, aktiv mit Gästefeedback und Softwares wie TrustYou zu arbeiten, da sie so einen viel besseren Einblick in ihre Leistung als Dienstleister erhalten.”

www.dehoga-bayern.de