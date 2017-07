Tirol Touristica Awards 2017: Sechs Auszeichnungen für touristische Innovationen

Im Rahmen des Tiroler Tourismusforum wurden die Tirol Touristica Awards vergeben. 20 Projekte waren diesmal in vier Kategorien eingereicht worden, aus denen die 15-köpfige Jury sechs Preisträger ausgewählt hat.

Die Auszeichnung in der Kategorie Events und Großveranstaltungen ging an Gaia – Stubai Mutter Erde. Die multimediale Ski- und Tanzperformance feierte im heurigen Februar ihre Premiere und überzeugte die Jury durch „die mutige und eigenwillige Verbindung von Kultur, Sport und Natur“.

In der Kategorie Infrastruktur und Bauten erhielt das Arlberg 1800 in St. Christoph einen Tirol Touristica Award. Für die Jury ist die höchstgelegene Kunst- und Konzerthalle in den Alpen „ein außergewöhnliches und mutiges Projekt mit hohem Innovationsgrad und internationaler Strahlkraft.“

Bei der Initiative KochArt in den Kitzbüheler Alpen war die Jury von der „gekonnten Umsetzung und Kommunikation des Trendthemas regionale Kulinarik“ angetan. 23 Wirtinnen und Wirte haben sich im Rahmen dieser Initiative zusammengeschlossen und den Themen Regionalität und Nachhaltigkeit verschrieben – unter anderem mit der Belebung alter Tierrassen und Gemüsesorten. Lohn ist der Tirol Touristica Award in der Kategorie Angebotsentwicklung.

Die Tourismuskommunikation zur Biathlon-WM 2017 in Hochfilzen wurde in der Kategorie Marketing und Vertrieb ausgezeichnet. Die Jury vergab diesen Preis unter anderem „für ein weitsichtiges Kommunikationskonzept“. Die Veranstaltung wurde „für die Standort-und touristische Marke optimal genutzt“.

In gleich zwei Kategorien – nämlich Angebotsentwicklung sowie Infrastruktur und Bauten – überzeugte der Erlebnispark Hög in Serfaus die Jury. Diese hat die Auszeichnung „für die konsequente, hoch qualitative Weiterentwicklung des Angebots der Familienregion Serfaus-Fiss-Ladis“ vergeben.

Prämiert wurde außerdem der Tourismusverband Reutte. Die Entwicklung und gelungene Umsetzung der ersten Maßnahmen zur neuen Standortmarke Reutte gemeinsam mit den relevanten regionalen Partnern hatten die Jury überzeugt. Mangels einer Kategorie Marke erhielten die Außerferner daher einen Ehrenpreis zugesprochen.

Der Tirol Touristica Award ist einer der höchsten Tourismuspreise im Land und wird seit 1996 verliehen. Alle zwei Jahre erhalten herausragende Projekte in den Kategorien „Angebotsentwicklung“, „Marketing und Vertrieb“, „Infrastruktur und Bauten“ sowie „Events und Großveranstaltungen“ diesen Preis.

Eine 15-köpfige Fachjury beurteilt die Einreichungen zum Tirol Touristica nach fünf festgelegten Kriterien und ermittelt den oder die Gewinner pro Kategorie. Zu diesen Auswahlkriterien zählen die Innovationskraft, die Wirtschaftlichkeit, der Beitrag zur Markenstärkung, die Strahlkraft sowie die Impulsfunktion für andere Unternehmen und Organisationen.

