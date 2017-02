GÃ¤ste in Sachsen werden zufriedener

Gäste im Reiseland Sachsen sind zufriedener denn je. Das zeigt der Blick ins Netz. Das Monitoringsystem TrustYou weist in einer Auswertung des Landestourismusverbandes Sachsen e.V. (LTV SACHSEN) einen Wert von 82,9 Punkten auf einer Zufriedenheitsskala von 0 bis 100 Punkten aus.

Damit sei die Gästezufriedenheit in 2016 erneut angestiegen. 2015 wurde ein Wert von 82,2 Pkt., 2014 von 81,8 Pkt. erzielt.

Auch in den acht sächsischen Destinationen spiegele sich das positive Ergebnis wider: Fast alle konnten demnach bei der Gästezufriedenheit zulegen – allen voran die Sächsische Schweiz mit einem Zuwachs von 2,6 Punkten, gefolgt vom Vogtland (+ 2 Pkt.) und vom Erzgebirge (+ 0,7 Pkt.). Im absoluten Ranking schieben sich damit die Sächsische Schweiz und das Vogtland auf die Plätze 1 und 2 nach vorn. Auf Rang 3 reihe sich die Stadt Dresden ein. Für den Wettbewerb „Gästeliebling“ sichte der LTV SACHSEN seit 2015 regelmäßig alle Onlinebewertungen zum Reiseland.

Die Experten von TrustYou bestätigen, dass die Bewertung im Netz nach dem Zimmerpreis das wichtigste Buchungskriterium sei. Demnach berücksichtigten 88 Prozent der User nur Hotels, die in der Bewertung mehr als 75 Punkte erreichten.

„In einer Welt der Informationsflut werden persönliche Empfehlungen und Bewertungen wichtiger als die Information an sich. Die Zufriedenheit der Gäste findet sich im Sekundentakt im Internet wieder. Darauf müssen sich alle Gastgeber einstellen“, kommentiert LTV-Präsident Dr. Matthias Rößler MdL, Präsident des Sächsischen Landtages, die Ergebnisse. „Die Zukunft im Tourismus bedeutet, sich sowohl der Digitalisierung zu stellen als auch mit Qualität, Service und Innovation vor Ort zu überzeugen. Tourismus wird auch weiterhin von Menschen für Menschen gemacht. Gastlichkeit in Verbindung mit Regionalität und Kultur machen Urlaub erst zum unvergesslichen Erlebnis“, beschreibt er die Herausforderung der Tourismusbranche. „Onlinebewertungen zeigen deutlich, wo im Tourismus bereits erfolgreich in Qualität und Service investiert wird. Mit dem Wettbewerb ‚Gästeliebling‘ machen wir darauf aufmerksam.“

Um die Besten unter den sächsischen Beherbergungsbetrieben zu würdigen, geht der Wettbewerb „Gästeliebling“ 2017 in die 2. Runde. Damit will der LTV SACHSEN motivieren, sich stärker mit Onlinebewertungen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig sollen dadurch Maßnahmen für mehr Qualität und Service angeregt und belohnt werden. Für den Wettbewerb wurden insgesamt 259.960 Onlinebewertungen von Januar bis Dezember 2016 zu 2.036 Hotels und Pensionen analysiert. Die Einzelergebnisse würden derzeit ausgewertet.

Für den Wettbewerb „Gästeliebling“ erfasst der LTV SACHSEN alle Onlinebewertungen zum Reiseland Sachsen. Hierfür nutzt er das Monitoringsystem TrustYou, das über 250 Onlineportale weltweit sichtet.

Am Wettbewerb nehmen automatisch alle Beherbergungsbetriebe mit mindestens 70 Onlinebewertungen teil. 2017 haben diese Hürde 543 Betriebe von insgesamt 2.036 online erfassten Hotels und Pensionen in Sachsen gemeistert. Auf Basis der Bewertungen werden die drei besten Betriebe pro Reiseregion nominiert. Diese werden im Frühjahr 2017 in Leipzig vorgestellt und die acht Destinationssieger ausgezeichnet. Sie alle gehen in die Endrunde um den Titel Sachsens „Gästeliebling“.

2016 wurde der Wettbewerb erstmalig durchgeführt. Unterstützt wird er durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

