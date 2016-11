Schweiz: Milestones vergeben - Arosa gewinnt

In der Schweiz wurden die Preisträger des diesjährigen «MILESTONE EXCELLENCE IN TOURISM» gekürt.

Der erste Preis des diesjährigen «MILESTONE EXCELLENCE IN TOURISM» ging an die Destination Arosa, die sich mit einem herausragenden Event-Konzept neu positionierte. Der zweite Platz ging an die Schneesportinitiative Schweiz.

Der wichtigste Preis der Schweizer Tourismusbranche würdigt besonders innovative Projekte und Persönlichkeiten in der Branche und wurde in den Kategorien «Innovation», «Nachhaltigkeit», «Nachwuchs» und «Lebenswerk» vergeben. Zum 17. Mal trafen sich rund 600 Entscheidungsträger aus Tourismus, Wirtschaft und Politik im Kursaal Bern, um die Preisträger des MILESTONE zu feiern, welcher sich dieses Jahr in einem neuen Gewand und mit einer neuen Jury-Präsidentin präsentierte. Die ehemalige Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold übernahm erstmals den Vorsitz beim offiziellen und wichtigsten Schweizer Tourismuspreis.

Alle Preisträger in der Übersicht

Preis «Innovation»: Arosa: Die Event-Destination in den Bündner Bergen Preis «Innovation»: Schneesportinitiative Schweiz – GoSnow.ch Preis «Innovation»: Chaplin's World By Grévin

Preis «Nachhaltigkeit»: 100% Valposchiavo

Preis «Nachwuchs»: Gianluca Marongiu, Managing Partner, Berater & Dozent, Swiss Hospitality Solutions SA

Preis «Lebenswerk»: Jean-Jacques Gauer

Details

1. Preis «Innovation»: Arosa: Die Event-Destination in den Bündner Bergen

Vertreten durch: Arosa Tourismus, Pascal Jenny, Tourismusdirektor

Mit Mut und Engagement habe sich Arosa als Event-Destination positioniert und es so geschafft, die Saison systematisch zu verlängern und eine Erhöhung von Auslastung und Logiernächten zu generieren. Die Jury beurteilte dieses Projekt als exzellentes Beispiel erfolgreicher Kooperationen und anerkannte die Leistung aller touristischen Akteure von Arosa. Mit einem Team, welches sich zu Event-Spezialisten entwickelt habe, wage die Destination Neues und treffe mit ihrem Angebot immer wieder die Nachfrage. Die Erfolgsstory von Arosa zeige, dass dieses marktwirtschaftliche Modell nicht nur einen Vorzeige- sondern auch einen Nachahmungscharakter hat.

2. Preis «Innovation»: Schneesportinitiative Schweiz – GoSnow.ch

Vertreten durch: Schneesportinitiative Schweiz, Tanja Frieden, Präsidentin

Der Verein Schneesportinitiative Schweiz ist eine gemeinnützige öffentlich-private Partnerschaft zur Förderung des Schneesports; dies insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Die Plattform www.GoSnow.ch bietet Schulen und Lehrpersonen neben Tipps, Tricks und Organisationshilfen rund um den Schneesport vor allem Angebote für fix-fertig organisierte Schneesportlager und -tage zu attraktiven Preisen. Das Projekt konnte die Jury mit seiner langfristigen und nachhaltigen Ausrichtung, einfacher Organisation und seinem enormen Potenzial überzeugen: Bereits in der zweiten Saison habe sich die Nachfrage von rund 70 auf über 140 organisierte Lager verdoppelt.

3. Preis «Innovation»: Chaplin's World By Grévin

Vertreten durch: By Grévin SA, Jean-Pierre Pigeon, Directeur Général

Chaplin’s World sei mehr als ein Museum. Es handelt sich um ein einzigartiges Konzept, das Kultur und Unterhaltung vereine und dank der spielerischen und innovativen Gestaltung ein völliges Eintauchen in die Welt, das Leben und das Werk von Charlie Chaplin ermögliche. Die Jury beurteilte Chaplin’s World als Paradebeispiel für die kommerzielle Schlagkraft einer international berühmten Persönlichkeit und den daraus erschlossenen touristischen Nutzen für die ganze Region. Das Museum besitze bereits jetzt eine internationale Ausstrahlung und habe das Potential, ein «must do» des touristischen Angebots in der Schweiz zu werden.

Preis «Nachhaltigkeit»: 100% Valposchiavo – nachhaltig beeindruckend

Vertreten durch: Ente Turistico Valposchiavo, Kaspar Howald, Direktor

«100% Valposchiavo» wurde im Jahr 2015 von der Tourismusorganisation Ente Turistico Valposchiavo ins Leben gerufen. Das Ziel des Projekts sei es, dem Kunden und Gast vielfältige Produkte aus der Region anzubieten. Bei der Vermarktung trete bewusst die Nachhaltigkeit in den Vordergrund – der Fokus richte sich auf die ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte des gesamten Produktionsprozesses. Das Kooperationsprojekt beeindruckte die Jury nicht nur durch seine breite Palette an lokalen Produkten, die im Tal weiterverarbeitet und veredelt werden, sondern auch durch die spürbare Begeisterung aller Beteiligten für die Region.

Preis «Nachwuchs»: Gianluca Marongiu, Managing Partner, Berater & Dozent, Swiss Hospitality Solutions AG

Gianluca Marongiu ist bei der Startup-Firma Swiss Hospitality Solutions AG Partner, Berater und Dozent im Bereich Revenue Management. Der Jungunternehmer ist ausgebildeter Hotelier und verfügt zudem über viel Hotelerfahrung und ein großes Netzwerk in der Tourismusbranche. Gianluca Marongiu überzeugte durch seine bereits sehr breit abgestützte Karriere, sein unternehmerisches Denken und seine Risikobereitschaft bei der Mitbegründung eines Startups, welches sich heute erfolgreich im Markt bewege. Technologisch auf höchstem Niveau berate und schule er seine Kunden im Revenue Management. Für die Jury ist Gianluca Marongiu ein Nachwuchstalent, das seine Fühler am Puls hat und so die Bedürfnisse im Tourismus erkennt und zu nutzen weiß.

Preis «Lebenswerk»: Jean-Jacques Gauer

Im Hotel aufgewachsen, ist Jean-Jacques Gauer mit dem Virus Hotellerie bereits seit frühster Kindheit infiziert und übernahm als logische Konsequenz den elterlichen Betrieb Schweizerhof. Danach folgten Jahre in der Hotelberatung bevor er als Hotelier wieder eigene Betriebe übernahm. Über die Jahrzehnte habe er viel bewegt. Als Präsident der Leading Hotels of the World hat er es verstanden, die 5-Sterne-Hotellerie, zum Beispiel das Lausanne Palace, in die heutige Zeit zu führen und begeisterte damit die Jury. «Er ist ein Vollblutgastgeber, der seine Gäste mit Charisma und viel Menschlichkeit täglich vor Ort in den Bann zieht», lautete das einstimmige Urteil.

www.htr-milestone.ch