Bundesregierung legt Tourismuspolitischen Bericht vor: Inklusives Wachstum im Fokus

Das Bundeskabinett hat heute den Tourismuspolitischen Bericht der Bundesregierung beschlossen. Der Bericht soll die Bedeutung des Tourismus als wichtigen Wirtschaftsfaktor für Deutschland und auf internationaler Ebene unterstreichen.

Trotz der aktuellen Herausforderungen, vor denen der Tourismus aufgrund der angespannten globalen Sicherheitslage stehe, bleibt er eine der dynamischsten Wachstumsbranchen weltweit. Tourismusbeauftragte Iris Gleicke kommentiert: „In der 18. Legislaturperiode haben wir die inklusive und nachhaltige Entwicklung des Tourismus in Deutschland weit vorangetrieben, auch durch die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie initiierten großen Projekte ‚Kulturtourismus in ländlichen Räumen‘ und ‚Reisen für Alle‘. Dabei war es mir vor allem wichtig, mit diesen Projekten die relevanten Akteure zusammenzubringen, Netzwerkbildung zu fördern und damit das gemeinschaftliche Engagement vor Ort anzustoßen. Tourismus kann Beschäftigung und Einkommen für Menschen unterschiedlichster Herkunft und Qualifikation in allen Teilen Deutschlands – ob Stadt, ob Land, Norden, Süden, Osten oder Westen – ermöglichen. Gerade der Tourismus ist daher ein

Schlüsselsektor für inklusives Wachstum.“

In Deutschland hätten sich die Übernachtungszahlen in der 18. Legislaturperiode durchgängig positiv entwickelt. 2016 war bereits das siebte Rekordjahr in Folge. Seit der Veröffentlichung des letzten Tourismuspolitischen Berichts der Bundesregierung seien die Übernachtungszahlen um fast 10 % angestiegen. Betrachte man nur die Übernachtungen ausländischer Touristen liege das Wachstum sogar bei 17 %. Die Bundesregierung verfolgt nach eigenen Angaben eine Politik des inklusiven Wachstums, bei der die Teilhabe aller an Wertschöpfung und Wohlstand Leitidee sei. In der Tourismuspolitik verfolge sie daher auch struktur- und sozialpolitische Ziele. Ein Schwerpunkt in der 18. Legislaturperiode sei die Stärkung des ländlichen Raums gewesen - durch bessere Verzahnung von Kultur und Reiseangeboten zur Steigerung der touristischen Attraktivität oft strukturschwacher, aber kulturreicher ländlicher Räume. Außerdem engagiere sich die Bundesregierung für das Thema Barrierefreiheit im Tourismus und unterstütze den Aufbau eines bundeseinheitlichen Zertifizierungssystems.

Den Tourismuspolitischen Bericht der Bundesregierung finden Sie hier: http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Tourismus/tourismuspolitischer-bericht.html