Nordsee GmbH: Mitarbeiter in Tourist-Infos sollen Gästen Nachhaltigkeit vermitteln

Gemeinsam haben Die Nordsee GmbH und die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer eine Online-Schulung zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer entworfen.

Sie richtet sich demnach an Mitarbeiter in Tourist-Informationen und andere touristische Leistungsträger der Region. Diese sollen mit dem erlangten Wissen die Gäste für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren und häufig gestellte Fragen zum Wattenmeer beantworten können. Die Inhalte würden mithilfe von Videos, Infografiken und Texten vermittelt. Geeignete Bestandteile werden derzeit für Marketing Groningen und die Provincie Fryslân in den Niederlanden angepasst.

Wer an der Nordsee-Akademie teilnimmt, kann die drei Kurse „UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer“, „Ebbe und Flut mit all seinen Phänomenen“ sowie „Tourismus im Wattenmeer“ flexibel durcharbeiten. Denjenigen, die den Großteil der Wissensfragen korrekt beantworten, bescheinigt ein Zertifikat nach jedem abgeschlossenen Kurs die erfolgreiche Teilnahme. Die Plattform ist im Internet abrufbar unter https://die-nordsee.teejit.de.