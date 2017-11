Keine Weihnachtspräsente: Schwarzwald-Team backt stattdessen für Urlauber

Die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) will in diesem Jahr keine obligatorischen Weihnachtspräsente an ihre Gesellschafter, Aufsichtsräte und Bürgermeister verschicken. Stattdessen traf sich das gesamte Team am Dienstag zur Weihnachtsbäckerei in der Backstube einer großen Schwarzwaldbäckerei (Heitzmann) in Bad Krozingen.

Das Team verkauft die Weihnachtskekse auf Weihnachtsmärkten im Schwarzwald und beim SC-Spiel am 25. November im Schwarzwald-Stadion. Mit dem Erlös soll bedürftigen Familien ein Aufenthalt im Schwarzwald inklusive Europa-Park ermöglicht werden. Die Caritas benennt der STG dafür eine Familie, die einen Schwarzwaldurlaub machen darf und 30 weitere Personen, die zu einem Tagesausflug in den Schwarzwald eingeladen werden. Die üblicherweise von der STG zu Weihnachten beschenkten VIPs bekommen einen Film von der Aktion.

www.schwarzwald-tourismus.info

Bild: © 2017 Schwarzwald Tourismus GmbH