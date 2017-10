Center Parcs und Euro Disney eröffnen Villages Nature® Paris

Euro Disney S.C.A und Pierre & Vacances Center Parcs haben das Villages Nature® Paris eröffnet. Es soll ein Öko-Tourismus Vorzeigeprojekt sein.

Nur 32 Kilometer von Frankreichs Hauptstadt entfernt, soll hier schon kurz nach der offiziellen Eröffnung Urlaub im Einklang mit der Natur gelebt werden. Eingebettet in eine grüne Oase aus Wald- und Nadelbäumen verfügt der Park über 868 Ferienhäuser und Apartments der Kategorien VIP Cocoon, Country Premium und Clan Comfort sowie fünf Erholungs-Universen, das jedes für sich eine eigenständige Welt mit zahlreichen Freizeit- und Sportaktivitäten bilden soll.

Aqualagon – Vielfältiges Wasservergnügen

Direkt im Herzen von Villages Nature® Paris gelegen, ist das Aqualagon eine der zentralen Einrichtungen und mit seinen 9.000 Quadratmetern eines der größten Erlebnisbäder Europas. Eine Kletterwand, ein Wellenbad, eine Wildwasserbahn und sieben Riesenrutschen bieten Action pur: The Rocket sorgt für einen unvergleichlichen Adrenalinkick, wenn sich die Tür unter den Füßen der Rutschenden öffnet und sie in die Tiefe sausen. Im Aquaracer führt die Rutschpartie durch eine durchsichtige Passage in großer Höhe mit einem einzigartigen Blick auf den Wave Pool und der Aqualifter wartet mit Tageslichteffekte für optische Highlights auf. Der Aqua Crater endet in einem Trichter und die Aqua Tube begeistert mit einem Spiel aus Licht und Farbe. Im Liaison Slide können sich zwei Wasserratten ein wildes Rennen liefern. Ruhiger wird es in The Body Experience, einer entspannten Rutsche, die direkt in die Außenlagune mündet.

BelleVie Farm – Landleben erleben

Bauernhoftiere wie Kühe, Ziegen und Ponys, ein Gemüsegarten und ein Gewächshaus ermöglichen auf der BelleVie Farm ein Eintauchen in das Leben auf dem Land. Mitmach-Workshops bieten den Urlaubern die Möglichkeit, sich als Farmhelfer zu versuchen: Ziegen füttern, das Futter für die Tiere des Bauernhofes vorbereiten und lernen, wie man selbst Brot backt. Zudem umfasst die BelleVie Farm ein großes Outdoor- und Indoor-Spielgelände mit einem Abenteuerpfad rund um das Thema Milch.

Gäste verwöhnen ihre Geschmacksknospen in dem ganztägig geöffneten Hofcafé, während die kleinen Urlauber im direkt angrenzenden Indoor-Spielplatz toben können. Anschließend lockt ein Besuch im BelleVie Farmshop, wo eine Auswahl an regionalen Produkten, Büchern und Gartenutensilien angeboten wird.

Extraordinary Gardens – Die vier Elemente in vier Gärten vereint

Bei den Extraordinary Gardens von Villages Nature® Paris steht die Harmonie zwischen Mensch und Natur im Mittelpunkt. Die über 2,1 Hektar große und im Hinblick auf eine ganzjährige Blüte sorgfältig bepflanzte Anlage ist den vier Elementen gewidmet: Erde, Feuer, Luft und Wasser. Die vier Bereiche sind durch verschlungene Pfade miteinander verbunden und wollen mit spektakulären Ausblicken, Rückzugsmöglichkeiten inmitten der Pflanzenwelt sowie einmaligen Duft- und Klangerlebnisse überzeugen.

Die Extraordinary Gardens sind auch für Kinder interessant, denn versteckt in den einzelnen Welten befänden sich farbenfrohe Spiele für die ganze Familie. Mit dem Meet the Gardener-Programm gibt es hier zudem die Möglichkeit von erfahrenen Gärtnern einen Einblick in das Konzept der Gärten zu bekommen – der ein oder andere Tipp für zu Hause ist inklusive.

Forest of Legends – Die Mythen des Waldes

Der in ein 2,5 Hektar großes Waldgebiet eingebettete und von den Mythen des Waldes inspirierte Forest of Legends soll Kinder zwischen zwei und 12 Jahren begeistern. Ein Wald voller Märchen, Spiele und Magie bietet Verstecke und hängende Nester. Inmitten von Bäumen liegen Spielplätze für die jüngsten Abenteurer. Größere Kinder bauen eine Hütte, klettern über Seilbrücken oder erkunden die Geheimnisse des Waldes auf verwunschenen Wegen. Im Herzen dieser Waldlandschaft können Kinder auf eigene Faust den Wald entdecken und unbeschwert Abenteurer sein.

Lakeside Promenade

Die Lakeside Promenade ist das Zentrum von Villages Nature® Paris, wo Gäste entspannt den Blick auf den See genießen, eine Kleinigkeit essen und trinken und sich zu gemeinsamen Aktivitäten treffen, denn hier wartet das Bowling Center, der Bootsverleih und der Kids Club. Im Regionalmarkt finden Urlauber ein reichhaltiges Produktsortiment. Die Weinbar ist für Kenner und Neulinge gleichermaßen geöffnet und bietet neben Weinproben auch interessante Informationen über die Önologie, die Wissenschaft der Weinherstellung.

www.villagesnature.de

www.centerparcs.de