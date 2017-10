Woche der Nachhaltigkeit auf der Insel Rügen

Vom 21. bis 28. Oktober lädt Deutschlands größte Insel zum dritten Mal zur Rügener Woche der Nachhaltigkeit ein.

Gemeinsames Pflanzen von Bäumen, geführte Wanderungen in die Naturlandschaften der Insel, Mitmachwerkstätten für die ganze Familie sowie eine Kinder-Uni stehen auf dem Programm. Ziel ist es, Einheimischen und Gästen Anregungen zu geben, über einen nachhaltigen Lebensstil und Urlaub nachzudenken.

Unter dem Titel „Schäferstündchen“ geht es beispielsweise mit einem Schäfer in die Zicker Berge, auf einem Markt der nachhaltigen Alternativen im „Naturerbe Zentrum Rügen“ am 27. und 28. Oktober stellen sich unter anderem regionale Produzenten von Genussmitteln vor, und beim Waldspaziergang „Auszeit in der Granitz“ wird nach der Sprache des Waldes gesucht.

Neben der Tourismuszentrale Rügen und dem Tourismusverband haben unter anderem das Biosphärenreservat Südost-Rügen, die Landesforstanstalt, das „Naturerbe Zentrum Rügen“, der Verein Rügenprodukte, der Landkreis Vorpommern-Rügen sowie das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl die Woche der Nachhaltigkeit ins Leben gerufen.

www.ruegen.de/nachhaltigkeit

Bild: Herthasee, Foto: Tourismuszentrale Rügen/Christian Thiele