ATLANTIC Hotel SAIL City erhält Bremer Umweltpreis

Das ATLANTIC Hotel SAIL City punktet beim Bremer Umweltpreis 2017 mit siner Nachhaltigkeitsstrategie.

Die Bremer Aufbau-Bank GmbH - kurz BAB - hat am 26. September im GOP Varieté-Theater Bremen den mit 10.000 EUR dotierten Bremer Umweltpreis verliehen. Von insgesamt 20 eingereichten Bewerbungen wurden vier Unternehmen, darunter drei aus der Klimastadt Bremerhaven, nominiert.

Das ATLANTIC Hotel SAIL City reiht sich mit seiner ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie Green SAIL neben Deutsche See und SIWONA in die Reihe der vier umweltorientiertesten Unternehmen im Bundesland Bremen ein. Über den 1. Preis freut sich der Bremer Bootsbauer GreenBoats, der von Umweltsenator Dr. Joachim Lohse im Rahmen der festlichen Abendveranstaltung vor rund 300 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien überreicht wurde.

Hoteldirektor Tim Oberdieck: "Wir sind sehr stolz über den Einzug ins Finale und sehen uns damit in unserem Engagement bestätigt, den grünen Weg konsequent weiter zu gehen. Denn Nachhaltigkeit ist nichts, das einmal erledigt und dann abgehakt ist. Vielmehr ist es ein Prozess, den wir bewusst in Gang gesetzt haben und der fortan nicht nur unser Team in Bremerhaven oder die gesamte ATLANTIC Hotel Gruppe mit über 1.120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 14 Hotels begleitet. Die positiven Effekte wirken sich ebenso auf unsere Gäste, den Standort und die regionale Wirtschaft im Rahmen der Wertschöpfungskette aus."

Ob Ressourcen- und Energieeffizienz, Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, familienfreundliche Personalpolitik oder der eigene CO2-Fußabdruck: das ATLANTIC Hotel SAIL City hat sich aus Überzeugung auf den grünen Weg gemacht und Nachhaltigkeit fest in der Firmenphilosophie verankert. Das gesamte Team tickt grün: vom Azubi über den Koch bis hin zum Servicepersonal und der Direktion. In Bremerhaven kann das grüne Gewissen beruhigt einchecken - immer mehr Urlauber, Geschäftsreisende oder Kongress- und Tagungsplaner entscheiden sich für eine Destination, die sozial- und umweltverträglich wirtschaftet.

Anlässlich der Preisverleihung stellt Anja Wagner, stellvertretende Hoteldirektorin, klar: "Besonderen Wert legen wir hier in Bremerhaven auf unsere Vorbildfunktion, die wir bei jeder Gelegenheit bewusst ausspielen, um die Menschen um uns herum zum Nachahmen zu motivieren. Insbesondere das Hotel- und Gastgewerbe ist dafür ein unerschöpflicher Multiplikator und hat enormen Nachholbedarf. Wir haben mit unserem Team festgestellt: Nachhaltigkeit ist ansteckend!"

Das Vier-Sterne ATLANTIC Hotel SAIL City ist eines der größten Veranstaltungshotels in der Region und liegt mitten im Herzen des Tourismusresorts Havenwelten.

www.atlantic-hotels.de