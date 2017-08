Mövenpick Hotels & Resorts unterstützen Familien in Not

Mövenpick Hotels & Resorts möchte mit der gemeinnützigen Aktion ‚Kilo of Kindness‘ seine Gäste motivieren, bedürftigen Familien auf der ganzen Welt zu helfen.

Die globale Kampagne starte anläßlich des UN-International Day of Charity am 5. September. Insgesamt unterstützten 46 Mövenpick Hotels auf der ganzen Welt die Kampagne, welche vom 1. bis 15. September 2017 dauert.

Bei den Spenden seien vor allem gefragt: Schulmaterialien und Lebensmittel- sowie Kleiderspenden. Schulmaterialien beinhalteten Bücher, Schulhefte und Schreibgeräte wie Füller, Stifte, Lineale, Radiergummies, Anspitzer und Kleber. Kleiderspenden würden ebenso angenommen wie eingelegte oder getrocknete (unvergängliche) Lebensmittel, darunter Reis, Bohnen, Nudeln, Getreide, Müsli, Mehl und Milchpulver.

Spenden würden in den Hotel-Lobbies gesammelt, um dann von den kooperierenden Hilfsorganisationen an passende lokale Institutionen weitergegeben zu werden.

„Obwohl es eine internationale Kampagne ist, bleibt es doch eine sehr lokale Initiative, deren Ziel es ist, dass unsere Gäste und Besucher diese gute Sache unterstützen, um so den Gemeinden, in denen unsere Hotels und Resorts ansässig sind, etwas zurückzugeben,“ erklärt Olivier Chavy, President und CEO, Mövenpick Hotels & Resorts.

„Jeder kann mit der Abgabe von Schulmaterial und Lebensnotwendigem bedürftigen Familien helfen, deren Chancen auf Bildung und Entwicklung zu erhöhen. Dies soll Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben.“

Im letzten Jahr kamen bei den 12 beteiligten Hotels bereits 926 Kilo an materiellen Spenden zusammen – eine Zahl, die in diesem Jahr durch die erweiterte Kampagne übertroffen werden soll. Jeder Gast erhält Informationen zur Aktion und wird somit motiviert, sich an der ‚Kilo of Kindness‘-Aktion zu beteiligen.

Die ‚Kilo of Kindness‘-Kampagne ist Teil vom Projekt ‚Shine‘, dem Mövenpick internen globalen Corporate Social Responsibility-Programm, welches in drei Bereiche eingeteilt ist: Umwelt, Mitarbeiter und Soziale Verantwortung – mit Bildung als gemeinsamen Schwerpunkt.

www.movenpick.com/akiloofkindness